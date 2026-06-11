「刺さりすぎて泣ける」浜崎あゆみ、心に響くメッセージ寄せる「しんどい時こそ笑ってみる。無理やりにでも」
歌手の浜崎あゆみさんは6月10日、自身のInstagramを更新。心に響くメッセージを公開しました。
【写真】優しい笑顔の浜崎あゆみ
コメントでは「あゆさんの言葉にいつも救われてるよ」「そんな姫の笑顔にいつも元気もらってるよ」「あゆとTAで笑顔の連鎖しよ」「あゆちゃんの言葉って心にぶっ刺さります」「姫の笑顔が大好き いつも笑って生きたいね！！」「ayuの笑顔にPowerもらってる」「女神」「良い言葉 今の自分に刺さりすぎて泣ける」と、称賛や感動の声が寄せられました。
「それでも諦めきれなくて、守りたいものも叶えたいことも多すぎて、離れられなかった あの時の自分達にエールを けれど世界は予想がつかない いつかまた急に全てを失う日は来るのかも知れない 明日からの私達の30公演は決して当たり前では無いね 心して旅を始めようと思うんだ」と続けています。
ステージへの熱い思いが伝わってきますね。気になる人は、チェックしてみてください。
(文:多町野 望)
【写真】優しい笑顔の浜崎あゆみ
「あゆさんの言葉にいつも救われてるよ」浜崎さんは「しんどい時こそ笑ってみる。無理やりにでも笑ってみる。いつかそれが本当の笑顔になる日は必ず来る」とつづり、1枚の写真を投稿。白い衣装に身を包んだ姿です。ステージ上から客席に手を振っている場面と思われ、とても優しく美しい笑顔を見せています。
「エンタメが世界から排除されたとき」2日の投稿でも「エンタメが世界から排除されたとき 客席に誰もいなくなったとき 歓声が消えて笑顔さえ見れなくなったとき 全てが終焉を迎えたのだと思った」と赤裸々な気持ちをつづっていた浜崎さん。
「それでも諦めきれなくて、守りたいものも叶えたいことも多すぎて、離れられなかった あの時の自分達にエールを けれど世界は予想がつかない いつかまた急に全てを失う日は来るのかも知れない 明日からの私達の30公演は決して当たり前では無いね 心して旅を始めようと思うんだ」と続けています。
ステージへの熱い思いが伝わってきますね。気になる人は、チェックしてみてください。
(文:多町野 望)