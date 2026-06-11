歌手の浜崎あゆみさんは6月10日、自身のInstagramを更新。心に響くメッセージをつづり、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：浜崎あゆみさん公式Instagramより）

写真拡大

歌手の浜崎あゆみさんは6月10日、自身のInstagramを更新。心に響くメッセージを公開しました。

【写真】優しい笑顔の浜崎あゆみ

「あゆさんの言葉にいつも救われてるよ」

浜崎さんは「しんどい時こそ笑ってみる。無理やりにでも笑ってみる。いつかそれが本当の笑顔になる日は必ず来る」とつづり、1枚の写真を投稿。白い衣装に身を包んだ姿です。ステージ上から客席に手を振っている場面と思われ、とても優しく美しい笑顔を見せています。

コメントでは「あゆさんの言葉にいつも救われてるよ」「そんな姫の笑顔にいつも元気もらってるよ」「あゆとTAで笑顔の連鎖しよ」「あゆちゃんの言葉って心にぶっ刺さります」「姫の笑顔が大好き　いつも笑って生きたいね！！」「ayuの笑顔にPowerもらってる」「女神」「良い言葉　今の自分に刺さりすぎて泣ける」と、称賛や感動の声が寄せられました。

「エンタメが世界から排除されたとき」

2日の投稿でも「エンタメが世界から排除されたとき　客席に誰もいなくなったとき　歓声が消えて笑顔さえ見れなくなったとき　全てが終焉を迎えたのだと思った」と赤裸々な気持ちをつづっていた浜崎さん。

「それでも諦めきれなくて、守りたいものも叶えたいことも多すぎて、離れられなかった　あの時の自分達にエールを　けれど世界は予想がつかない　いつかまた急に全てを失う日は来るのかも知れない　明日からの私達の30公演は決して当たり前では無いね　心して旅を始めようと思うんだ」と続けています。

ステージへの熱い思いが伝わってきますね。気になる人は、チェックしてみてください。
(文:多町野 望)