バナナマン設楽統『ノンストップ！』休演→理由明らかに 倉田大誠アナが緊張しながら進行
お笑いコンビ・バナナマンの設楽統が、11日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』（前9：00）を休演した。
【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀
番組冒頭、倉田大誠アナが「おはようございます！『ノンストップ！』始まりました。きょうは、設楽さんが『ノンストップ！』ロケのためお休みです。本日は、私が担当させていただきます」と明かした。
スタジオには、設楽の等身大パネルが設置。倉田アナは緊張した面持ちで、手にしていた紙に目を落として「6月11日」と日付を読み上げると、出演者から「わかるでしょう（笑）！」と愛あるツッコミを受けていた。
【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀
番組冒頭、倉田大誠アナが「おはようございます！『ノンストップ！』始まりました。きょうは、設楽さんが『ノンストップ！』ロケのためお休みです。本日は、私が担当させていただきます」と明かした。
スタジオには、設楽の等身大パネルが設置。倉田アナは緊張した面持ちで、手にしていた紙に目を落として「6月11日」と日付を読み上げると、出演者から「わかるでしょう（笑）！」と愛あるツッコミを受けていた。