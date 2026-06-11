トータルテンボス・大村朋宏、築11年の自宅をDIYでプチリフォーム 息子も参加し建物の老朽化を補修
お笑いコンビ・トータルテンボスの大村朋宏が（51）が、11日までにコンビのYouTubeチャンネル「トータルテンボスのSUSHI★BOYS」を更新。「【大村家公開】Tempura宅のプチリフォームをファミリー総出で敢行！」と題した動画で、大村宅の屋上と外壁の塗装をする様子を披露した。
【動画】築11年の自宅をDIYでプチリフォームする大村 ※息子の登場は32分40秒頃〜
動画は、大村宅の屋上でのトークからスタート。トータルテンボスの親友の塗装屋も参加し、経年劣化した屋上と2階のルーバーを塗り直すと話した。
みんなで塗装をする予定だったが、塗装屋の親友に「BOYSたちは塗るのがあまり上手くない」と言われたことで、途中トークが弾む場面も。大村の息子・晴空さんが塗装の手伝いをするシーンもあった。
後半ではビフォー・アフターも紹介。きれいに塗り直された家の前で、仲間たちに「塗り直したのに屋上を使ってない」とツッコまれながら、「晩酌に来てください。東京タワーもスカイツリーも見えますから」と動画を締めくくっていた。
【動画】築11年の自宅をDIYでプチリフォームする大村 ※息子の登場は32分40秒頃〜
動画は、大村宅の屋上でのトークからスタート。トータルテンボスの親友の塗装屋も参加し、経年劣化した屋上と2階のルーバーを塗り直すと話した。
後半ではビフォー・アフターも紹介。きれいに塗り直された家の前で、仲間たちに「塗り直したのに屋上を使ってない」とツッコまれながら、「晩酌に来てください。東京タワーもスカイツリーも見えますから」と動画を締めくくっていた。