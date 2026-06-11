韓国の9人組ボーイズグループ「DKB(ダークビー)」は11日、リーダー・E-CHANが入隊すると発表した。

6月23日に訓練所へ入所し、基礎軍事訓練を受けた後、陸軍現役兵として兵役義務を履行する。運営は「突然のお知らせとなりましたことをお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とし「また、兵役義務の履行に伴い、2026年7月に韓国で開催を予定しております『2026 DKB FAN-CON＜BLACK OUT＞ENCORE』には、E-CHANは出演いたしません。公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまにはご心配をおかけいたしますが、併せてご理解いただけますと幸いです」とした。

また「また、入所当日は多くの軍関係者およびご家族の皆さまが参加される場となります。安全上の理由により、ファンの皆さまにおかれましては現地への訪問をお控えくださいますようお願い申し上げます。E-CHANが兵役義務を誠実に果たし、元気な姿で戻ってこられるよう、変わらぬご声援と温かい応援をお願いいたします」と呼びかけた。

DKBは2020年2月にデビュー。E-CHAN(イチャン)、D1(ディーワン)、TEO(テオ)、GK(ジーケー)、HEECHAN(ヒチャン)、LUNE(ルン)、JUNSEO(ジュンソ)、HARRY-JUNE(ヘリジュン)、日本出身のYUKU(ユク)からなる9人組で、アイドルサバイバル番組「PEAK TIME」で注目を集めた。

日本では23年に単独ツアーを開催した。