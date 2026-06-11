BoA、25年所属したSMから独立後初のファンコンサート「BoA THE MIC」開催を発表

BoAが独立後、初のファンコンサートを開催する。

BoAは6月27・28日の2日間、延世大学の大講堂でファンコンサート「BoA THE MIC」を開催する。

【写真】BoAは「梅毒、エイズ」落書き

今回の公演は、BoAが長年所属したSMエンターテインメントから独立して以降、初めてファンと対面する場となる。これまで発表してきた代表曲のパフォーマンスに加え、ファンとの交流企画も予定されているという。

BoAは昨年末、25年間所属したSMエンターテインメントとの専属契約を終了。そして今年3月、個人事務所BApalエンターテインメントで活動を継続するとを発表していた。

BApalには「BoA」と「pal（友達）」という意味が込められており、アーティストとファンが共に歩み、作り上げていく会社を目指すという彼女の願いが反映されている。

（写真＝BApalエンターテインメント）

（画像＝BApalエンターテインメント）

チケット販売に関する詳細は今後発表される予定だ。

◇BoA プロフィール

1986年11月5日生まれ。本名クォン・ボア。1998年に兄の付き添いでSMエンターテインメントのオーディション会場に足を運び、スカウトされた。その後2年間、歌手デビューを目指して歌やダンスの練習に励む傍らで日本語と英語の特訓も行い、2000年にデビューアルバム『ID; Peace B』をリリースした。翌年には同タイトルの日本版シングルをリリースし、本格的に日本へ進出。2002年には『Listen to My Heart』でオリコンチャートを制し、一躍人気歌手となった。