大竹しのぶ、明石家さんまと長男・二千翔さんの子どもが対面 秘話明かす「この人の力は何なんだ」「ちょっと怖くさえなった」

大竹しのぶ、明石家さんまと長男・二千翔さんの子どもが対面 秘話明かす「この人の力は何なんだ」「ちょっと怖くさえなった」