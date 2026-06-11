【漢字クイズ】「蓼」の読み方はなに？ことわざで知られる植物名！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「蓼」はなんて読む？ 書き写すのさえ難しい複雑な漢字「蓼」。見たことはありますか？ 「蓼」は、ある植物の名前です。ことわざの一部としては馴染みのある人も多いことでしょう。 いったい「蓼」は、なんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「たで」でした！ 「蓼」は路傍や水辺に生える植物で、特にヤナギタデという種類は香辛料や民間薬として使われます。 多くの人が「蓼」という言葉を聞いて思い出すのは、ことわざ「蓼食う虫も好き好き」ではないでしょうか。 この言葉は、人の好みはさまざまであるという意味。蓼の葉は食べると辛いのに、それを好んで食べる虫もいるという意味から生まれたことわざです。 さらに別のことわざに「蓼の虫は蓼で死ぬ」というものもあります。これには覚えた仕事を一生続けるという意味があるんですよ！ みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

ライター Ray WEB編集部