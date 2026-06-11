日本サーフィン連盟は１１日、都内で会見し、２０２８年ロサンゼルス五輪の出場権が懸かる９〜１０月の愛知・名古屋大会（愛知・田原市の太平洋ロングビーチ）に出場する日本代表候補選手“波乗りジャパン”を発表した。

男子は日本ランキング１位で２１年東京五輪銀メダルのエース・五十嵐カノア、女子はランキングトップ２の２人で東京五輪銅メダルの都筑有夢路（あむろ）、１８歳の池田美来が選出された。同大会で優勝すれば、ロス五輪の出場権が与えられ、個人では“内定第１号”になる可能生があり、注目が高まっている。

本大会開幕まであと１００日。会見に出席した２大会ぶりの五輪出場を狙う都筑は「優勝してロサンゼルス五輪の代表に選ばれることが第一歩。このチャンスを必ず生かしたい」と意気込んだ。１８歳で初の五輪を目指す池田は「優勝してロサンゼルス五輪につなげられるように。いっぱい練習して本番で最高のサーフィンをお見せしたい」と気合を入れた。

１１月のワールドゲームズ（世界選手権相当、ペルー）の代表候補も発表し、男子が五十嵐、オーストラリア出身のコナー・オレアリー、大原洋人、女子は都筑、中塩佳那、池田が選ばれた。