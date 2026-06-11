◆米大リーグ ロッキーズ―カブス（１０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

カブスの今永昇太投手（３２）が敵地のロッキーズ戦で先発。５回２安打２四球７奪三振無失点の力投を見せたが、救援陣が逆転を許して６戦ぶりの白星となる５勝目（６敗）はならなかった。

自身４連敗からの脱出をかけて上がったマウンド。初回２死から安打と四球で一、二塁の危機を背負ったが、トバーをスプリットで空振り三振に仕留めて危機を断った。得点圏に走者を背負ったのはこの回のみ。５回まで９０球を要したが得点を許さず、５勝目の権利を手にして６回からは救援陣にバトンを託した。無失点投球は５月２日のＤバックス戦以来７戦ぶりで、防御率は４・４４となった。

不振が続く味方打線は４回に先頭・クローアームストロングが三塁打で出塁すると、続くバレステロスの一ゴロの間に１点を先制した。だが、８回に４番手・ウェブが逆転２ランを浴びて、今永の勝利投手の権利は消滅した。

今永はシーズン最初の８試合は４勝２敗、防御率２・２８と安定していたが、１３日のブレーブス戦で７回２失点ながら３敗目を喫すると、続く４試合は８失点、７失点、５失点、６失点と自身ワーストの４試合連続５失点以上。特に被本塁打が４試合続けて２本以上と“一発病”が深刻化していたが、高地で打球が飛びやすいとされるクアーズフィールドでの一戦で、細心の注意を払った投球で払しょくの兆しを見せた。

ロッキーズ戦はメジャーデビューとなった２０２４年４月１日以来の登板で、そのときは６回無失点で白星を挙げていた。メジャーでの第一歩を踏み出した相手に再び快投を見せたが、惜しくも白星は輝かなかった。