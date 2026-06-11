元HKT48のタレント山下エミリー（27）が11日、SNSを更新。サッカー元日本代表でJ1のV・ファーレン長崎MF岩崎悠人（28）との結婚を発表した。

インスタグラムなどで「この度、私たち岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。「いつも温かく応援し、支えてくださっている皆さまへこのようなご報告ができますことを心より嬉しく思っております。お互いがそれぞれの道に真摯に向き合い、日々努力を重ねる姿に尊敬の気持ちを抱きながら、今日まで歩んでまいりました。これからは人生のパートナーとして、互いに支え合いながら歩んでまいりたいと思っております」とつづった。

そして「また、これまで私たちを応援してくださった皆さまへの感謝の気持ちは、これからも変わることはありません。温かい応援や励ましのお言葉の一つひとつが、私たちにとって大きな支えとなっております。岩崎はこれまで以上にサッカーに真摯に向き合い、山下も引き続きタレント活動に励みながら、それぞれの世界でより一層成長した姿をお届けできるよう

努めてまいります。これからも感謝の気持ちを忘れず、穏やかで笑顔の絶えない温かな家庭を築いてまいります。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」とした。

山下は、13年にHKT48の3期生としてデビュー。同期は田中美久、矢吹奈子ら。15年にシングル「しぇからしか！」で初選抜入りし、16年からはチームTIIでキャプテンも務めた。24年7月にグループ卒業後は、タレントとして活動中。

岩崎は、京都橘から17年に京都サンガF.C.に加入。コンサドーレ札幌、サガン鳥栖、アビスパ福岡などで活躍。22年7月には、E−1サッカー選手権の日本代表に選出され、1試合出場している。