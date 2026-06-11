「進戯団 夢命クラシックス」主宰の演出家で人気スマートフォンゲーム「あんさんぶるスターズ！！」の瀬名泉役で知られる俳優の伊藤マサミ（43）が11日、自身のXを更新。一部SNSで、ファンとライブ後に不適切な関係を持ったと暴露されたことを受け、謝罪文を投稿した。

伊藤は「この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます。今回の件におきましては、全て私の無責任な行動によるものです。この行いにより、皆様の信頼を裏切る結果となりましたこと、本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。

劇団に所属する妻で女優、声優の舞原鈴との関係については「夫婦間で話し合いを行い、妻へは深く謝罪し厳しく叱責を受けました。此度の自分の行動を深く反省し、再び家族と皆様の信頼を取り戻せるよう誠心誠意努めてまいります」と説明。「現在公演中の関係者の皆様、並びに現在携わっている作品の関係者の皆様にも、多大なるご迷惑をおかけしましたこと心からお詫び申し上げます。この度は誠に申し訳ございませんでした」と謝罪した。

舞原もXに文書を投稿。「この度は、主人の無自覚な行動により多くの方々を不快な気持ちにさせてしまい、大変申し訳ございません。また、お相手の方にも軽率な行動を取りご迷惑をお掛けして申し訳ありません」と謝罪した。その上で「この件に関しては夫婦間で話し合いをしており、本人からの謝罪を受けております。夫として、父親として、劇団主宰として、今後責任を全うすることを約束いたしました」とつづった。

現在、舞台「紅の月に導かれシは千年のー」が公演中だが「公演中の作品は、私にとって、とても大事な作品です。どうか最後まで続けさせてください。何卒よろしくお願いいたします。また、図々しいお願いかとは思いますが、我が家には小さい子供達もおりますため何卒ご配慮いただけますと幸いです」と呼びかけた。