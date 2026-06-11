＜総重量5kg＞「大阪王将」人気メニュー爆盛りタワー！現役最強vs元力士の限界バトル：デカ盛りハンター
「デカ盛りハンター」（金曜夜7時25分）。
6月5日（金）に放送した「大阪王将人気メニュー爆盛り5kgタワー！Aぇ！group小島秘話」をプレイバック！
【動画】＜総重量5kg＞「大阪王将」人気メニュー爆盛りタワー！現役最強vs元力士の限界バトル
デカ盛りハンターに勝ったら10万円！
舞台は、全国約350店舗を展開する大人気中華チェーン「大阪王将」。看板メニュー9品を豪快にデカ盛り化した、総重量5kgの「爆盛り中華タワー」に挑む。
現役最強ハンター・Ryuに挑むのは、今年4月に引退したばかりの元幕内力士・剣翔と、元力士・彩の湖の重量級タッグ。MCのマシンガンズ（滝沢秀一、西堀亮）と小島健（Aぇ! group）が見守った。
いよいよバトルスタート！
最上段は天津飯500g。Ryuは厚さ約2.5cmのふわふわ卵をカメラに見せながら「スフレみたい」と余裕の食リポ。対する力士チームも天津飯をわずか50秒で平らげ、序盤からハイペースな戦いとなる。
上から2段目は特選唐揚げ、海老のチリソース、ラム肉と豚肉を豆板醤ダレで炒めた「ラムトンジンギスカン」という重量級ラインナップ。彩の湖は「美味しい！」と箸が止まらず、開始わずか4分で1.5kgを完食し、リードを広げる。
しかしRyuもここでギアを上げる。「そろそろ本気出しちゃおうかな」と言い放つと、一気に唐揚げを処理。数で勝る元力士タッグに食らいついていく。
3段目は醤油味の炒め焼きそば700g。
勝てば10万円をゲットできる元力士チーム。賞金の使い道は「相撲道場の子どもに焼肉をごちそうしたい」とのこと。さらに、放送翌日に結婚披露宴と断髪式を控えている剣翔は、「第二の人生を勝利で始めたい」と仲間たちの応援を背に大金星を狙う。
最下段は餃子33個の中に炒飯が仕込まれている構造。
大好物の餃子でペースを上げるRyuに対し、剣翔は帯を緩めて胃のスペースを拡張し、炒飯に麻婆豆腐をかけて味変。両者ともラストスパートに突入する。
パラパラとした炒飯は水分が少なく、米料理の中でも飲み込みづらい難敵。両者とも残り1kgを切り、完全に限界ギリギリの消耗戦へ。
そして終盤。Ryuがついに炒飯を完食し、勝負が決したかと思われたが…。
炒飯の中から、巨大な塊チャーシュー300gが出現！
しかし、想定外の“最終ボス”を前にしても、Ryuは一切動じない。涼しい顔で肉塊にかぶりつき、最後の壁をねじ伏せていく。
そしてRyuが42分30秒で総重量5kgを完食。現役最強ハンターの意地とプライドを見せつけた。
6月5日（金）に放送した「大阪王将人気メニュー爆盛り5kgタワー！Aぇ！group小島秘話」をプレイバック！
【動画】＜総重量5kg＞「大阪王将」人気メニュー爆盛りタワー！現役最強vs元力士の限界バトル
デカ盛りハンターに勝ったら10万円！
舞台は、全国約350店舗を展開する大人気中華チェーン「大阪王将」。看板メニュー9品を豪快にデカ盛り化した、総重量5kgの「爆盛り中華タワー」に挑む。
現役最強ハンター・Ryuに挑むのは、今年4月に引退したばかりの元幕内力士・剣翔と、元力士・彩の湖の重量級タッグ。MCのマシンガンズ（滝沢秀一、西堀亮）と小島健（Aぇ! group）が見守った。
いよいよバトルスタート！
最上段は天津飯500g。Ryuは厚さ約2.5cmのふわふわ卵をカメラに見せながら「スフレみたい」と余裕の食リポ。対する力士チームも天津飯をわずか50秒で平らげ、序盤からハイペースな戦いとなる。
上から2段目は特選唐揚げ、海老のチリソース、ラム肉と豚肉を豆板醤ダレで炒めた「ラムトンジンギスカン」という重量級ラインナップ。彩の湖は「美味しい！」と箸が止まらず、開始わずか4分で1.5kgを完食し、リードを広げる。
しかしRyuもここでギアを上げる。「そろそろ本気出しちゃおうかな」と言い放つと、一気に唐揚げを処理。数で勝る元力士タッグに食らいついていく。
3段目は醤油味の炒め焼きそば700g。
勝てば10万円をゲットできる元力士チーム。賞金の使い道は「相撲道場の子どもに焼肉をごちそうしたい」とのこと。さらに、放送翌日に結婚披露宴と断髪式を控えている剣翔は、「第二の人生を勝利で始めたい」と仲間たちの応援を背に大金星を狙う。
最下段は餃子33個の中に炒飯が仕込まれている構造。
大好物の餃子でペースを上げるRyuに対し、剣翔は帯を緩めて胃のスペースを拡張し、炒飯に麻婆豆腐をかけて味変。両者ともラストスパートに突入する。
パラパラとした炒飯は水分が少なく、米料理の中でも飲み込みづらい難敵。両者とも残り1kgを切り、完全に限界ギリギリの消耗戦へ。
そして終盤。Ryuがついに炒飯を完食し、勝負が決したかと思われたが…。
炒飯の中から、巨大な塊チャーシュー300gが出現！
しかし、想定外の“最終ボス”を前にしても、Ryuは一切動じない。涼しい顔で肉塊にかぶりつき、最後の壁をねじ伏せていく。
そしてRyuが42分30秒で総重量5kgを完食。現役最強ハンターの意地とプライドを見せつけた。