【娘やめてもいいですか？】「何言ってんの？」反論するも響いていない様子で＜第7話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第7話 母は隠れ毒親……？
【編集部コメント】
せっかくアイさんが勇気を出して注意をしたのに、まるで響いていないお母さん。そう、お母さんは自分が人に不快なひと言を言っている自覚がないから、注意されても気がつかないのです。無意識な分、タチが悪い……（汗）。「また来るわ」と去っていくお母さん。きっとアイさんが「もう来ないで！」と言ったところで、「どうしたの？」となるだけで、取りあってくれないでしょう……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第7話 母は隠れ毒親……？
【編集部コメント】
せっかくアイさんが勇気を出して注意をしたのに、まるで響いていないお母さん。そう、お母さんは自分が人に不快なひと言を言っている自覚がないから、注意されても気がつかないのです。無意識な分、タチが悪い……（汗）。「また来るわ」と去っていくお母さん。きっとアイさんが「もう来ないで！」と言ったところで、「どうしたの？」となるだけで、取りあってくれないでしょう……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙