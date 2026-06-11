◇MLB パイレーツ9-8ドジャース(日本時間11日、PNCパーク)

ドジャースは大谷翔平選手が今季11度目の先発で7度目の投打二刀流出場となり、7回途中4失点(自責3)と好投。打者としては9回に12号2ランを放つなど投打にわたって活躍をみせたものの、終盤に逆転を許し黒星を喫しました。

この日、マウンド上での大谷選手は立ち上がりから制球に苦しむ展開となりました。初回は先頭打者に不運なポテンヒットを打たれ、後続には四球を与え、いきなり無死1、2塁のピンチを招きます。それでも相手打線の3番・4番と2者連続空振り三振に仕留め、ギアをあげてこの回を無失点におさえると、2回にも四球、3回には死球を与えてそれぞれランナーを背負いますが、粘りの投球で失点を許しません。

打線は3回に大谷選手が第2打席に立ち、レフトへの大きな飛球を放ちますが、相手のホームランキャッチにあい無得点。それでも4回にはマックス・マンシー選手の2塁打とカイル・タッカー選手のタイムリーで2点を先制します。

援護をもらった大谷選手は、4回も制球に苦しみ、2死走者なしの状況でタイラー・カリハン選手に初球の157キロストレートをライトスタンドに運ばれ初失点。さらに後続打者にはスライダーを痛打され2塁打に。ここも最少失点にとどめますが、毎回ランナーの出塁を許す苦しい投球となります。

一方、ドジャース打線は6回にライアン・ウォード選手の満塁弾で再び大谷選手に4得点をプレゼント。大谷選手は5回こそ三者凡退におさえたものの、援護を受けた後の6回も先頭にヒットで出塁を許し、その後、併殺などで切り抜けたあと7回のマウンドも苦戦。先頭に四球、続く打者にはボテボテのピッチャーゴロが内野安打となり無死1、2塁のピンチとなり、その後2者連続で見逃し三振に仕留め2死としますが、ブランドン・ラウ選手にはボールが3つ続き、4球目のストレートをとらえられ2点タイムリー2塁打を浴び降板となりました。

その後、アレックス・ベシア投手がリリーフし、マンシー選手のエラーで1点を追加され2点差に詰め寄られたドジャース。6-4となってむかえた8回には3番手カイル・ハート投手も不安定な投球となります。先頭から2つの四球を与えた直後、カリハン選手に手痛い3ランを被弾。1死もとれずあっさり逆転を許します。その後もジャック・ドライヤー投手が2ランを許し6-9に。

ドジャースにのこされた最後の攻撃、9回表には1死1塁から大谷選手に意地の12号ソロが飛び出しますが、反撃はここまで。まさかの終盤8失点で逆転負けを喫しました。