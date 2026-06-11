スペインの世界遺産サグラダ・ファミリアのメインタワー「イエスの塔」が完成し、ローマ教皇による記念のミサが執り行われました。

140年以上にわたって建設が続けられ、「未完の傑作」として知られるスペインのサグラダ・ファミリア。建築家アントニ・ガウディの没後100年となる10日、そのメインタワーとなる「イエスの塔」が完成したことを記念して、ローマ教皇によるミサが執り行われました。

ローマ教皇レオ14世

「ガウディの没後100周年を記念するにあたり、今宵、私たちはガウディと共にすべての支援者や後援者、芸術家、そして建設作業員たちに思いを馳せ、感謝の意を表します」

ミサにはスペイン国王夫妻やサンチェス首相らが参列したほか、カトリック教徒ら数千人が集まりました。

完成した「イエスの塔」の上部には十字架が設置され、高さは教会として世界一となる172.5メートルに達します。

ミサのあとには盛大に花火が打ち上げられ、サグラダ・ファミリアは幻想的な光に包まれました。

工事は引き続き進められ、全体の完成は10年ほど先になる見通しです。