【東京首都圏 ゲリラ雷雨】おそれ 雷雨に注意 寒気流入「傘を必ず」【雨シミュレーション ／ 週間予報】東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城・山梨・長野
【関東甲信地方】天気の急変に注意発雷確率が７５％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。 関東甲信地方 各都市の週間予報（１２日（金）～１８日（木））
上空およそ５５００mには、氷点下１５度以下の寒気が流入し大気の状態が不安定になるでしょう。落雷、突風、降ひょう、急な強い雨にも注意してください。
、、を、画像で掲載しています。 雨シミュレーション１１日（木）～１３日（土）
天気の急な変化に注意しましょう、真っ黒い雲が近づいたら「雷雨」のサインです。【発雷確率】シミュレーション
《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。
週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。
１２日（金）は雷マークが多くついています。
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