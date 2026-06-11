【関東甲信地方】天気の急変に注意

上空およそ５５００mには、氷点下１５度以下の寒気が流入し大気の状態が不安定になるでしょう。落雷、突風、降ひょう、急な強い雨にも注意してください。

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を、画像で掲載しています。

雨シミュレーション１１日（木）～１３日（土）

天気の急な変化に注意しましょう、真っ黒い雲が近づいたら「雷雨」のサインです。

【発雷確率】シミュレーション

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が７５％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

関東甲信地方 各都市の週間予報（１２日（金）～１８日（木））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

１２日（金）は雷マークが多くついています。

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