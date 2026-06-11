テクニカルポイント ドル円 １６０円ちょうど手前に１０日線
161.68 エンベロープ1%上限（10日間）
160.79 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.52 現値
160.08 10日移動平均
159.91 一目均衡表・転換線
159.52 21日移動平均
158.48 エンベロープ1%下限（10日間）
158.30 一目均衡表・基準線
158.25 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.88 一目均衡表・雲（上下限一致）
157.84 100日移動平均
155.72 200日移動平均
１６０．０８円に１０日線が控えており、ポイントとなっている。
160.79 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.52 現値
160.08 10日移動平均
159.91 一目均衡表・転換線
159.52 21日移動平均
158.48 エンベロープ1%下限（10日間）
158.30 一目均衡表・基準線
158.25 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.88 一目均衡表・雲（上下限一致）
157.84 100日移動平均
155.72 200日移動平均
１６０．０８円に１０日線が控えており、ポイントとなっている。