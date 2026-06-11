161.68　エンベロープ1%上限（10日間）
160.79　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
160.52　現値
160.08　10日移動平均
159.91　一目均衡表・転換線
159.52　21日移動平均
158.48　エンベロープ1%下限（10日間）
158.30　一目均衡表・基準線
158.25　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.88　一目均衡表・雲（上下限一致）
157.84　100日移動平均
155.72　200日移動平均

１６０．０８円に１０日線が控えており、ポイントとなっている。