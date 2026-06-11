テクニカルポイント ドル円 １６０円ちょうど手前に１０日線 テクニカルポイント ドル円 １６０円ちょうど手前に１０日線

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161.68 エンベロープ1%上限（10日間）

160.79 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

160.52 現値

160.08 10日移動平均

159.91 一目均衡表・転換線

159.52 21日移動平均

158.48 エンベロープ1%下限（10日間）

158.30 一目均衡表・基準線

158.25 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.88 一目均衡表・雲（上下限一致）

157.84 100日移動平均

155.72 200日移動平均



１６０．０８円に１０日線が控えており、ポイントとなっている。

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