Ｗ杯３大会に出場した元日本代表ＦＷの岡崎慎司氏（４０）が北中米Ｗ杯で、スポーツ報知に特別評論「慎髄（しんずい）」を寄稿する。１１日（日本時間１２日）の開幕を前に、８大会連続８度目の大舞台に挑む日本代表の展望を語った。２０２４年の現役引退後、現在はドイツ６部バサラマインツで監督を務め、指導者の道を歩んでいる岡崎氏。森保一監督（５７）の下でも１９年の南米選手権などでプレーした“サムライストライカー”が、優勝を目標に掲げる森保ジャパンにエールを送った。

＊ ＊ ＊

僕は今、日本代表とはレベルが違いますが、ドイツで監督をやっています。実際に監督をして実感しているのが、うまい選手を集めただけではできないのがチームづくりだということ。その中で、今回の日本代表を見ると、森保さんの中で信頼できる選手が入ったなという印象ですね。

キーマンは縦のラインで言ったら（ＧＫ）鈴木彩艶、（ＤＦ）谷口彰悟、（ＭＦ）佐野海舟、（ＦＷ）上田綺世でしょう。その中でも、僕は今大会の結果は佐野海舟次第だ、ぐらいに思っている。今季、彼の（ドイツ１部）マインツでのプレーを何度か見たけど、なかなかできない動きだった。ピッチのどこにでもいるし、ボールを奪った後、攻撃に出たときの馬力がすごい。奪っただけで終わらず、次の攻撃につながるような奪い方をする。このスタイルは、日本代表が狙うショートカウンターに特に向いている。

その姿は、僕が（プレミアリーグ）レスター時代に一緒にプレーした（フランス代表ＭＦで今大会も出場する）カンテ【注１】のようだ。奪った後のボールを持ち運ぶ姿や、相手が持つボールへのつつき方が似ている。単純に身体能力だけでやっていないので、状況を判断して、奪うタイミングがうまい。あまりいないタイプの選手で、海舟の存在は、対戦相手にもそこまで知られていない可能性もある。相手は余裕を持ってボールをキープしようとしたら、いきなり海舟が現れて奪われるパターンがＷ杯でも、見られるんじゃないかな。

今回の代表には負傷明けの選手もメンバー入りした。僕も（２０１８年）ロシアＷ杯直前で、ふくらはぎを痛めてしまった。ＭＲＩ検査を受けた後、西野（朗）監督、ドクターに呼ばれて、監督からは「もう無理だろう」と言われた。でも、それまでにいろいろなケガを経験してきて、自分の中では無理ではなく、いけるという感覚があった。だから、「最後の一日まで待ってもらえますか？」とお願いしました。メンバー変更の締め切りの日、僕と（サポートメンバー）浅野拓磨の名前が入った紙が並べられた状況だったけど、最終テストの結果、何とか間に合った。遠藤航にしても、冨安にしても、Ｗ杯への思いは絶対あると思うし、ケガをした分、チームのために何でもやりたい、という気持ちは他の選手より強いだろう。

対戦相手に目を向けると１次リーグは、どこも嫌なチーム。オランダとの初戦は、打ち合いには絶対にならないと思う。レスター時代に（守備の要でＤＦ）ファンダイクと対戦した経験があるが、彼はどんな状況でも余裕があり、レベルは飛び抜けていた。彼とサウサンプトン時代にチームメートだった（吉田）麻也に聞いたのは、『サッカーをやっていて一度も緊張したことがない』と言っていたらしいです。常に声を出して、冷静に対応できる選手だけど、逆に余裕を持ちすぎて、失点に絡むシーンも何度か見てきた。付け入る隙はあるとみている。守備が堅いチュニジアは、日本にとって一番やりにくい相手かもしれない。カタールＷ杯で敗れたコスタリカ戦【注２】のような展開になると難しい。スウェーデンはプレーオフを勝ち抜いてきたチームなので、緊張感を持ったまま大会に入ってくるので侮れない。

日本代表が今、ベスト８に進んでも誰も驚かない。だから、「優勝」を掲げることは悪いことではない。僕が出場した１４年ブラジルＷ杯でも優勝を目標としていたけど、今思えば、どんなサッカーでもいいから勝ちに行くという執着心をもっと持っても良かった。相手を圧倒する、世界を驚かす、みたいな抽象的な目標ではなく、何が何でも勝つ―。そういう執念がないと、Ｗ杯は勝てない。Ｗ杯で出し切れたという思いは、僕の中に残らなかった。優勝もできなかったし、個人としても自分が試合を決めたという感覚もなかった。だから、Ｗ杯の記憶が自分の中には全く残っていない。開幕すればＷ杯はあっという間に過ぎ去っていく。だからこそ、森保ジャパンには悔いの残らないよう、全てを出し切ってほしい。

（元日本代表ＦＷ。１０、１４、１８年Ｗ杯出場）

【注１】１９９１年３月２９日、パリ出身のエンゴロ・カンテは２０１２年、仏２部でプロデビューした。１６９センチ、７０キロにも満たない体だが、ピッチを広範囲にカバーする圧倒的な運動量を誇り、ボール奪取能力が高く、攻撃のスイッチも入れられる万能型の守備的ＭＦ。１５年夏に移籍したレスターでは同クラブ初のリーグ制覇に貢献。チェルシー加入後もリーグ優勝。フランス代表には１６年３月初招集。Ｗ杯には１８年大会の優勝１回を含む２度出場。北中米大会にも出場する。

【注２】カタールＷ杯１次Ｌ初戦で、ドイツを破った日本は第２戦でコスタリカと対戦。疲労を考慮し、先発５人を変更して臨んだ。格下相手に立ち上がりから主導権を握り続けた日本は、シュート数では３倍以上の１４本を記録した。だが、５バックで守る相手の執念のブロックに阻まれ、得点が奪えない苦しい展開。すると後半３６分、自陣ゴール前のパスミスから一瞬の隙を突かれて失点。過去３勝１分けと負けなしだった中堅国に０―１で敗れた。

◆岡崎慎司（おかざき・しんじ）

１９８６年４月１６日、兵庫県生まれ。４０歳。滝川二高から２００５年にＪ１清水入り。１１年にドイツ１部シュツットガルトに移籍。同マインツを経て１５年夏に英プレミアリーグのレスターに移籍し、１５―１６年シーズンにクラブ初のリーグ優勝に貢献した。欧州４か国でプレーし、２４年シントトロイデン（ベルギー）で現役引退。日本代表通算１１９試合出場、歴代３位の５０得点。Ｗ杯は１０年南アフリカ、１４年ブラジル、１８年ロシア大会に出場。南ア大会のデンマーク戦、ブラジル大会のコロンビア戦で得点を挙げた。