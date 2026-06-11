【材料はいつものアレ！】黄身がとろ〜り溢れ出す！絶品「スコッチエッグ」

イギリスの伝統料理「スコッチエッグ」は、ゆで卵をひき肉で包んで揚げた、見た目も豪華なごちそうおかず。実はおうちでも作れるって知っていましたか？



今回は、揚げないバージョンも含む、自宅で楽しめるスコッチエッグレシピを3品ご紹介します。

▼揚げずにヘルシー！「揚げないスコッチエッグ」

揚げなくてもしっかりおいしいスコッチエッグが作れるレシピ。フライパンで焼くので、油を大量に使わずに済むのがうれしいポイントです。外はカリッ、中はじゅわっとした食感が楽しめます。ボリューム満点で、夕食のメインおかずにもぴったり。

▼うずらの卵で一口サイズ！「照り焼きスコッチエッグ」

うずらの卵を使ったかわいい一口サイズのスコッチエッグ。甘辛い照り焼きだれがからんで、ご飯がすすむおかずに仕上がります。小さいのでお弁当にも入れやすく、子どもも大喜びのひと品。見た目もころんとしてかわいらしいので、おもてなしの場でも映えます。

▼本格派の味わい！「感動のスコッチエッグ」

「ごちそう感」を求めるなら、このレシピがおすすめ。丁寧に作られた本格スコッチエッグは、断面を切ったときの美しさも格別。ひき肉の旨みとゆで卵のコクが合わさった、食べごたえのある仕上がりです。週末のランチや特別な日の食卓を華やかに彩ってくれます。





「スコッチエッグ」は難しそうに見えて、実はおうちでも気軽に楽しめる料理。アレンジの幅も広いので、自分好みのレシピを見つけてみてください。外食気分を自宅で味わいたいとき、ぜひ作ってみてくださいね。