11日から開幕するサッカーワールドカップをめぐり、イランのスポーツ相はイラン代表の試合中に政治的な意図を持つ旗や過度な掛け声が確認された場合、試合を中断する可能性があると明らかにしました。

イランメディアによりますと、イランのスポーツ相は9日、サッカーワールドカップのイラン代表の試合中に政治的な意図を持つ旗が掲げられたり、過度な掛け声が発せられたりした場合、試合を中断する可能性があると明らかにしました。

主催者であるFIFA＝国際サッカー連盟にもこの方針を伝えたとしていて、試合会場での安全と秩序の確保は、主催者側の責任だと強調しています。

こうした中、FIFAの会長は10日の会見で、イラン代表の出場について、「課題はある」とした一方で、「われわれが左右できない状況の中、イラン代表を迎え入れることができてうれしく思う」と述べるにとどまりました。

イラン代表は、試合が行われるアメリカの入国ビザの発給に時間がかかるなどの影響で一時、出場が危ぶまれたほか、キャンプ地をアメリカからメキシコに変更していました。

イラン代表は15日にロサンゼルスでニュージーランド代表と初戦を戦う予定です。