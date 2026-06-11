◇第75回全日本大学野球選手権記念大会準々決勝 大商大2―9東北福祉大（2026年6月11日 神宮球場）

全日本大学野球選手は11日に準々決勝が行われ、大商大は東北福祉大に2―9の8回コールド負けを喫し、1982年以来44年ぶりの4強入りを逃した。

投打二刀流で活躍した中山優月（3年）の春が終わった。「2番・投手」で今大会初の先発登板。7与四球と制球が安定せずに7回6失点と崩れ、悔し涙を流した。

「悔しいです。全力で投げたけど、力不足でした。決め球、追い込み方を見つめ直し、秋にもっといい投手になって（神宮に）帰ってきたいです」

失点を取り返そうと、2番打者としても奮闘を続けた。初回に四球で出塁し、すかさず二盗成功。4回には右前打、6回にはプッシュバントを成功させる内野安打で2安打と光った。

ここまで今大会唯一の投打両方での出場となった。投手として2試合に登板し、打者としては計11打数7安打（打率・636）。投打ともに鮮烈な印象を残し、神宮を去った。

▼大商大・春山陽登（3番・右翼で先発して4打数無安打）1回戦負けも準優勝も負けは負け。優勝できなかったことが悔しい。この敗戦を受け止め、明日から頑張っていきたいです。