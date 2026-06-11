»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¸õÊä¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤Ë¤¿¤áÂ©¤«¤é¤ÎÀä»¿¡¡¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×»ëÅÀ¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬¡¢11ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÁ°9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤Ë¤è¤ë½é¾®Àâ¡ØÀÄÅ·¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤¬¡¢Âè175²óÄ¾ÌÚ»°½½¸Þ¾Þ¤Î¸õÊäºî¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡È¤é¤·¤µ¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³Î¤Î¼ÂÀ¡õ¼ãÎÓÀµ¶³¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤ò¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤ë¹â¶¶³¤¿Í¡õ¿¹ËÜ¿µÂÀÏº
¡¡»³Î¤¤È¼ãÎÓ¤Ï2009Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡ØÀøºß°Û¿§¡Ù¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢2012Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢14Ç¯¡Ø¤â¤Ã¤È¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢19Ç¯¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢20Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2020¡Á½Õ²Æ½©Åß¡Á¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¿¼ÌëÈÖÁÈ¤ä¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£21Ç¯5·î31Æü¡ØÌÀÆü¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢12Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤ò½ªÎ»¡á²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤ÏKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¼ãÎÓÀµ¶³¡¢SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬»³Î¤¤ò±é¤¸¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ò»¶¸å¤âÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¿¡£²ò»¶¤«¤é4Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢»³Î¤¤Ï·Ý¿Í³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¦°ìÊý¡¢23Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÁ°9¡§00¡Ë¤Ç¡ÈÄ«¤Î´é¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ãÎÓ¤â¡¢24Ç¯¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óinÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢5Ëü3000¿Í¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬½¸¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ÈÇÛ¿®¤ò´Þ¤á¤ë¤È¹ç·×15Ëü6707¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2025¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢12Æü¡¦19Æü¤Î2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ãÎÓ¤¬Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿»³Î¤¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¿¤áÂ©¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¤Î¤è¤³¤ì¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖÄ¾ÌÚ¾Þ¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤¬¼è¤ë¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡£ËÍ¤âÁ´ÉôÆÉ¤ó¤Ç¡£¥¢¥á¥Õ¥È¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤±¤Ã¤³¤¦¡¢¥¢¥á¥Õ¥È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¢¥á¥Õ¥È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»î¹ç¤Î¡¢¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤Ê¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ÇÁ´Éô¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Á´Á³¥¢¥á¥Õ¥È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¿Í¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¢¥á¥Õ¥È¤Î¤È¤³¤í°Ê³°¤â¡¢¿Í´Ö¤Î¿´¤ÎÉÁ¼Ì¤È¤«¤â¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤É¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¤É¤Î¿ÍÊª¤Ë¼«Ê¬¤¬¤³¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¤Ç¡¢Ë×Æþ´¶¤â¤¹¤´¤¤¤·¡¢¤â¤¦¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤Ç¡£¡ÊÄ¾ÌÚ¾Þ¡Ë¼è¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£²ò»¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¼¡¤ª¤Ã¤¤¤ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤¿¤é¤â¤¦1²óÌ¡ºÍ¤ä¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¼è¤Ã¤¿¤éÌ¡ºÍ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ãÎÓ¤Ï2013Ç¯¤Ë½é¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¼Ò²ñ¿ÍÂç³Ø¿Í¸«ÃÎ¤ê³ØÉô Â´¶È¸«¹þ¡Ù¤ò´©¹Ô¸å¡¢18Ç¯¤Ë¥¥å¡¼¥ÐÎ¹¤òµ¤·¤¿¡ØÉ½»²Æ»¤Î¥»¥ì¥Ö¸¤¤È¥«¥Ð¡¼¥Ë¥ãÍ×ºÉ¤ÎÌîÎÉ¸¤¡Ù¤ÇºØÆ£ÌÐÂÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢3ºýÌÜ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¥Ê¥Ê¥á¤ÎÍ¼Êë¤ì¡Ù¤¬Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô42ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼å¾®¹â¹»¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢¼ãÎÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¾®Àâ¡ØÀÄÅ·¡Ù¤Ç¡¢½é¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ë¡£Æ±ºî¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô29ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥á¥Õ¥È¤¬¹¥¤¤ÇÌ´Ãæ¤Ç½ñ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤Î¸õÊäºî¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥ê¤¬¡¢ÁÛÁü¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÎÏ¶¯¤¯¡¢±ó¤¯¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤¢¤È¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¾ÌÚ¾Þ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò¸«¼é¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³Î¤Î¼ÂÀ¡õ¼ãÎÓÀµ¶³¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤ò¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤ë¹â¶¶³¤¿Í¡õ¿¹ËÜ¿µÂÀÏº
¡¡»³Î¤¤È¼ãÎÓ¤Ï2009Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡ØÀøºß°Û¿§¡Ù¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢2012Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢14Ç¯¡Ø¤â¤Ã¤È¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢19Ç¯¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢20Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2020¡Á½Õ²Æ½©Åß¡Á¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¿¼ÌëÈÖÁÈ¤ä¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£21Ç¯5·î31Æü¡ØÌÀÆü¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢12Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤ò½ªÎ»¡á²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2025¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢12Æü¡¦19Æü¤Î2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ãÎÓ¤¬Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿»³Î¤¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¿¤áÂ©¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¤Î¤è¤³¤ì¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖÄ¾ÌÚ¾Þ¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤¬¼è¤ë¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡£ËÍ¤âÁ´ÉôÆÉ¤ó¤Ç¡£¥¢¥á¥Õ¥È¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤±¤Ã¤³¤¦¡¢¥¢¥á¥Õ¥È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¢¥á¥Õ¥È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»î¹ç¤Î¡¢¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤Ê¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ÇÁ´Éô¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Á´Á³¥¢¥á¥Õ¥È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¿Í¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¢¥á¥Õ¥È¤Î¤È¤³¤í°Ê³°¤â¡¢¿Í´Ö¤Î¿´¤ÎÉÁ¼Ì¤È¤«¤â¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤É¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¤É¤Î¿ÍÊª¤Ë¼«Ê¬¤¬¤³¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¤Ç¡¢Ë×Æþ´¶¤â¤¹¤´¤¤¤·¡¢¤â¤¦¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤Ç¡£¡ÊÄ¾ÌÚ¾Þ¡Ë¼è¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£²ò»¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¼¡¤ª¤Ã¤¤¤ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤¿¤é¤â¤¦1²óÌ¡ºÍ¤ä¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¼è¤Ã¤¿¤éÌ¡ºÍ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ãÎÓ¤Ï2013Ç¯¤Ë½é¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¼Ò²ñ¿ÍÂç³Ø¿Í¸«ÃÎ¤ê³ØÉô Â´¶È¸«¹þ¡Ù¤ò´©¹Ô¸å¡¢18Ç¯¤Ë¥¥å¡¼¥ÐÎ¹¤òµ¤·¤¿¡ØÉ½»²Æ»¤Î¥»¥ì¥Ö¸¤¤È¥«¥Ð¡¼¥Ë¥ãÍ×ºÉ¤ÎÌîÎÉ¸¤¡Ù¤ÇºØÆ£ÌÐÂÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢3ºýÌÜ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¥Ê¥Ê¥á¤ÎÍ¼Êë¤ì¡Ù¤¬Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô42ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼å¾®¹â¹»¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢¼ãÎÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¾®Àâ¡ØÀÄÅ·¡Ù¤Ç¡¢½é¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ë¡£Æ±ºî¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô29ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥á¥Õ¥È¤¬¹¥¤¤ÇÌ´Ãæ¤Ç½ñ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤Î¸õÊäºî¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥ê¤¬¡¢ÁÛÁü¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÎÏ¶¯¤¯¡¢±ó¤¯¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤¢¤È¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¾ÌÚ¾Þ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò¸«¼é¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£