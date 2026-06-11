「ホワイトソックス２−１ブレーブス」（１０日、シカゴ）

ホワイトソックスが連勝でブレーブスを下し、２連勝。ついにア・リーグ中地区で単独首位に立った。開幕直後を除けば、優勝した２０２１年以来５年ぶり。主砲の村上宗隆内野手が負傷者リストしている中でも快進撃の勢いは衰えていない。

この日は難敵左腕のセールが相手でも、四回にヒルのタイムリーなどでしぶとく２点を先制。このリードを守り切り、ついに単独首位に立った。

貯金を５に伸ばし、勝率・５３７は地区首位３チームの中で２番目。プレーオフで地区シリーズから登場できる第２シードの位置づけた。

今季は村上が打線に加わっただけでなく、モンゴメリーやアントナッチなど新戦力が台頭。西田陸浮内野手もメジャー昇格を果たし、勝利に貢献した。

村上は５月２９日のタイガース戦で一塁へ駆け込んだ際に右太もも裏を負傷。戦列復帰まで１カ月超を要することから失速が懸念されていたが、離脱後も６勝４敗と貯金を増やした。５月８日の時点で借金４で地区４位に沈んでいたが、以降は１９勝１０敗と若い力が結集しての快進撃を見せている。ここ３年連続で１００敗超を喫していたチームが見事に生まれ変わった。