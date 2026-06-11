声優アイドル「ピュアリーモンスター」の西門志織が、2年ぶりの最新シングル「しゅがぴゅあ」のリリースを記念して、スポニチ東京本社でソロインタビューを受けた。語られたのは、今の7人体制が持つ唯一無二のバランスと、ファンと共に作り上げる「優しい居場所」の真実だった。（「推し面」取材班）

​​ ピュアモンに身を置く時、7人が放つ個々の存在感は、不思議なほど穏やかなグラデーションとなって周囲に溶け込む。

​ 「7人全員が全く違う個性を持っていて、個性が違うとやっぱりぶつかることもあるじゃないですか。でも、ピュアモンの場合はその個性がいい感じに混ざり合って1つになってるんですよね。だからパッと見た時に、悪目立ちしてる子がいないなって思うんですよ」

​ 個性が強すぎる集団は、時に内側から崩壊していくリスクをはらむ。しかし、この7人がステージに立つ時、誰一人として他者を蹴落とそうとはしない。

​ 「お互いの足りない部分を補い合ってステージに立っていますし、メンバー同士がすごく大切に思い合っていることが、ちゃんとお客さんにも伝わっていると思います。声の武器もみんな違いますし、完全に一致している子がいない。それが最大の強みですね」

​言葉の語尾が優しく着地する。メンバーを語る時の柔らかな声音は、単なるビジネスライクな関係性を超越した、深い信頼の裏付けだ。

ステージを降りた楽屋での役割を尋ねると、それまでの凛とした空気がふっと緩んだ。

​「ファンの方やメンバーからは、よく『赤ちゃん』って言われます（笑）」

​はにかむような短い笑い声が室内に響く。感情が高ぶりやすく、時に子供っぽい素顔を見せることから周囲にはそう評される。しかし、すぐに背筋を伸ばし、大人の女性としての自負を瞳に宿らせた。

​「でも私自身はお洋服がずっと好きなので、『ファッション担当』だと言い張っています（笑）。これからは、赤ちゃんから少しずつ成長して、お姉さん……とまではいかなくても、少し『姉御肌』な感じになっていけたらいいなと思っています。姉御ファッションで！」

それでも、過去に何度かファッション分野で活動した経験を活かし、グループの新たな窓口になろうとする意志は本物だ。自らの輝きが、最終的にピュアモンを知ってもらえるきっかけに繋がればいい。その視線は全体の未来を見据えている。

​ ​集団の美しさは、メンバー間だけに留まらない。その良好な引力は、客席のファン同士のコミュニティにまで確実に伝播していた。

​ 「メンバー同士が仲いいから、お客さん同士もすごく仲良しなんですよ。ライブ終わった後にお客さんだけで打ち上げに行ったりとか。ファン同士でギスギスしたり、攻撃的になったりということが全くなくて、すごく居心地のいい空間になっています」

奪い合いや比較、マウンティングが日常茶飯事の社会において、この現場だけは、誰もが肩の力を抜いて息ができる「安心できる居場所」として機能している。

​ グループと客席の絆の結晶を、西門は直近のライブでまざまざと見せつけられた。

グループに加入して2年半。「このグループで良かった」と実感した瞬間を問うと、瞳の奥に熱い光が宿った。

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「やっぱり、5月1日の9周年ライブと、4月4日の私のバースデーライブですね。生きていて、自分のためにこんなにたくさんの人が集まってお祝いしてくれるなんて、このお仕事をしていないと絶対にあり得ないことじゃないですか」

​ 言葉に、確かな熱が帯びていく。

​「バースデーライブでは、会場のペンライトが私の担当カラーの紫色一色になったんです。その景色を見た時に『やってて良かったな』と心から思いました。9周年ライブでは、何十曲も披露してみんなで滝のように汗をかきながら、楽しそうなお客さんの顔を見て同じ気持ちになりました」

​ ファンとの関係、メンバー同士の関係、そしてファン同士の関係。三者が描く美しい三角形は、し烈なアイドルシーンの荒波を生き抜くグループにとって何よりの勲章だ。

7人が体現する「絶妙なバランス」と、ファンと共に作り上げたあの紫色の景色は、静かな救いとして西門の胸に鳴り響く。

​完全に一致しなくてもいい、悪目立ちせずにお互いを補い合えばいい。ライブの後にファン同士が笑顔で乾杯を交わすあの空間のように。