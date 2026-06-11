千葉ロッテマリーンズは、11日から12日に開催されるホームゲーム（いずれもZOZOマリンスタジアム）で、マリーンズOBである渡辺俊介氏、吉田裕太氏とのコラボドリンクを販売すると発表した。球場外周エリア特設ドリンクブース「ヒーローズ−DRINK STAND−」でコラボグルメを販売する。

対象商品を購入者には限定ステッカーをプレゼントする。なお、商品はリアルトレカ配布対象外で、商品および限定ステッカーはなくなり次第終了となる。11日は渡辺氏、12日は渡辺氏と吉田氏がマリーンズOBゲストとして来場し、外周ステージでのトークショーや写真撮影会を行う。

渡辺氏は「今回、僕の好きなパイナップルを使った『ココナッツパインサワー』を作っていただきました。パイナップルの爽やかな味わいにココナッツの甘さと香りが加わった、暑い日にぴったりの一杯です。ぜひ球場で楽しんでいただけたら嬉しいです」、吉田氏は「『超ベリーベリーコーク』は、コーラにストロベリーシロップを加え、たっぷりのミックスベリーを入れた見た目も華やかなノンアルコールドリンクです。ベリーの甘酸っぱさとコーラの相性が抜群なので、ぜひ多くの方に味わっていただきたいです」とPRしている。

【販売概要】販売日:6月11、12日。販売店舗:特設ドリンクブース「ヒーローズ−DRINK STAND−」（球場外周エリア）。販売商品・価格:渡辺俊介のココナッツパインサワー900円、吉田裕太の超ベリーベリーコーク750円。※価格はいずれも税込み。購入特典:対象商品購入者に限定ステッカーをプレゼント※なくなり次第終了