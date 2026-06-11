俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の中盤のヤマ場「本能寺の変」「山崎の戦い」のカギを握る新キャストに、俳優の内藤剛志（71）女優の鶴田真由（56）俳優の大西利空（20）の3人が決定し13日、番組公式サイトなどで発表された。内藤の大河出演は2015年「花燃ゆ」以来11年ぶり3回目で、明智光秀（要潤）の腹心・斎藤利三（さいとう・としみつ）役。鶴田は08年「篤姫」以来18年ぶり4回目で、京の遊女屋の女将・吉祥（きっしょう）役。大西は23年「どうする家康」以来3年ぶり2回目で、主人公・羽柴小一郎の成長した養子・羽柴与一郎（はしば・よいちろう）役と、それぞれキーパーソンを演じる。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

斎藤利三は明智家の家老。知勇を兼ね備え、光秀から絶大な信頼を置かれる右腕的存在。「本能寺の変」「山崎の戦い」で先陣を切る。

吉祥は京の遊女屋の女将。秀吉が京都奉行を務めていた折、兄弟たちと親交を深める。

羽柴与一郎は慶（吉岡里帆）の亡き前夫との間に生まれた一粒種。祖父母（奥田瑛二＆麻生祐未）のもとで暮らしていたが、小一郎に引き取られ、嫡男として育つ。

3人のコメントは以下の通り。

■内藤剛志

――オファーの心境。

大河ドラマへの出演は今回で3回目になります。これまで出演した2作品は幕末を扱ったものでしたので、戦国時代を描く大河ドラマへの参加は今回が初めてです。民放の時代劇では戦国時代の作品を経験しておりますが、大河ドラマとしての戦国の世界に参加できることを大変うれしく思っております。

歴史の中でも、特に戦国時代は人の感情や運命が激しく動く時代であり、以前から“見る側”というより“演じたい側”として強い憧れを持っておりましたので、今回参加できることに大きな喜びを感じています。

また、今回演じさせていただく斎藤利三という人物については、以前京都を紹介する番組に携わった際の参考として、山元泰生さん著「明智光秀と斎藤利三」を読んでおりました。もともと興味を持っていた人物でもあり、ご縁を感じながら役に向き合っております。

歴史の中で生きた人物の息遣いを少しでも丁寧に表現できるよう、精いっぱい務めたいと思っております。

――撮影現場に入って。

要潤くんとの初めての共演は、ホストクラブの世界を描いたドラマでした。ワンクールにわたる長い撮影で、当時は要くんが若きホスト、僕が伝説のオーナーという、今回とは全く逆の関係性だったんです。ですので、今回こうして再びご一緒できることを、とても楽しみにしていました。

今回は明智光秀に仕える立場として、年上でありながらも光秀を立て、支えていく役どころです。どっしりと構え、光秀を「殿」ではなく「上様」と感じながら演じています。本番に入れば非常に集中していますが、セットを離れると相変わらず要くんは爽やかで、冗談を言い合いながら楽しく居心地のいい現場になっています。

■鶴田真由

――オファーの心境。

「豊臣兄弟！」は初回から毎週欠かさず、いち視聴者として楽しみに見ていたので、とてもうれしく思いました。また「篤姫」や（23年度前期のNHK連続テレビ小説）「らんまん」でご一緒したスタッフの方々とも再会でき、楽しかったです。

――撮影現場に入って。

「豊臣兄弟！」は、いつも子犬が戯れ合っているように愛らしく、心洗われる気持ちで見ていました。仲野太賀さんとは以前親子役で共演させていただいたことがあります。とても自然体で芝居をなさる方なので、いつもその雰囲気によい影響を与えていただいていました。久しぶりの共演でうれしかったです。この時代の遊女屋は、まだ江戸の時代のように形が確立されていなかったといいます。監督やプロデューサーと相談させていただき、吉祥は少し謎めいたスパイ的な要素も含んだ役にしようということになりました。そんな雰囲気もお楽しみいただけたらうれしいです。

■大西利空

――オファーの心境。

オーディションを受けると決まった時から、（森乱役を演じた）前回より成長した姿を見せたいという気持ちが強くあり、もう一度大河ドラマに出演できるよう自分にできることを精いっぱいやろうと思って挑みました。出演が決まった時は本当にうれしかったですし、作品に参加できることへの感謝と同時に身が引き締まる思いでした。

――現場に入って。

秀長（小一郎）を演じる仲野太賀さんと、秀吉を演じる池松壮亮さんの掛け合いが本当に息ぴったりで、見ていて引き込まれました。現場に入ってからも、皆さんのチームワークが凄く素敵で、途中参加の僕にたくさん声を掛けてくださり、とても入りやすかったです。

与一郎は父の力になりたいという思いを強く持っているので、その思いをしっかりぶつけられるよう意識して演じています。最後まで一つ一つのシーンを大切にしながら、全力で出し切りたいと思います。