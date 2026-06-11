俳優の土屋太鳳が１１日、都内で行われた声優を務める映画「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」（２６日公開）の完成披露上映会に出席。母としての一面を見せた。

土屋は、今作にゲスト声優としてレッサーパンダの旅人・パンタン役を演じており、「最高にうれしい。姉と弟とアンパンマンを見て育ってきたので、同じ舞台に立てるなんて本当に夢のよう」と喜びを爆発させた。

出演の反響を問われると、「（子供の）保育園の先生方やお母さん方に、『アンパンマンに出演されるんですか！？』ってお声かけいただいた」とママコミュニティーでの様子も明かした。

作中で演じたパンタンの「親子シーン」を振り返り、土屋は「私自身、大切な存在を育てていると、大切だからこそ迷う瞬間が多くて…」と子育ての悩みを吐露。それでも、親子シーンを見て影響を受けたと明かし、「自分も誠実な生き方を見せていくことが大事なんだなと勉強になった」と語っていた。

シリーズ３７作目となる今作では、「大切な約束」を巡るアンパンマンたちの大冒険が描かれる。イベントには、３８年にわたりアンパンマンの声を務める戸田恵子、ばいきんまん役の中尾隆聖、土屋と同じくゲスト声優を務めたお笑いコンビ・ＥＸＩＴも登壇した。

土屋は２０２３年８月に自身のＳＮＳで、夫のＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ・片寄涼太とともに、第１子出産を報告している。