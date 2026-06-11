お笑いコンビEXITが11日、都内で開催の、ゲスト声優を務めたアニメ映画「それいけ！ アンパンマン パンタンと約束の星」（矢野博之監督、6月26日公開）完成披露上映会に出席した。

りんたろー。（40）は雨や雷を操る雲の怪物アマグモラの声優を務めた。22年6月に結婚した本郷杏奈（34）との間に同年11月に誕生した長男がおり、5月には第2子となる長女の出産を発表したばかり。同作出演に「日頃からアンパンマンには助けられてまして。『アンパンマンが玄関で待ってるよ』『アンパンマンのノリが待っているよ』と長男に声をかけていて、本当にありがたいんです」と感謝。そして「長男には出演決定を話すと『アンパンマンの一役、しっかり務めてきてね』と言われました。今日は『大きな笑いを起こして』と約束したんですが、まだ守れてないですね」と冗談交じりに明かした。

兼近大樹（35）はキューティーバードロボを演じる。出演決定後の反響に「いろんな方に『いつも見ています』って言われていたんですけど、まだ公開されていないのでずっと対応に困っていました」と笑わせた。

約束がテーマの同作に、兼近は「コンビ組むときに『お前をスターにしてやる』と、りんたろー。さんと約束したんですが、気付いたら最近自分のことばかりで。どういうつもりで僕をスターにしようと思っているのか」と会場を盛り上げた。また、支えになる相棒を尋ねられると、りんたろー。は「たばこですかね」と苦笑。「ニコチンマンがそばにいれば」と続けると、兼近は「こういう仕事なうくなっちゃうよ」と困り顔を見せていた。

同作は冒険家・ニャックルと交わした約束を守るために旅を続けているパンタンが、アンパンマンやクリームパンダたちと出会い、宝物を探す大冒険に出て行くストーリー。

土屋太鳳（31）、戸田恵子（68）、中尾隆聖（75）も出席した。