5月、名古屋市南区で起きたマイクロバスによるひき逃げ事件で逮捕された男が、事件の数日前から体調に異変があったとみられることが、捜査関係者への取材でわかりました。

【現場の画像】スイミングスクールのバスひき逃げ事件 逮捕の男は数日前から体調に異変か

この事件は5月29日、名古屋市南区の交差点でスイミングスクールの送迎バスが、横断歩道を渡っていた男女2人をはねて死亡させたものです。

バスを運転していた酒井照也容疑者85歳は、ひき逃げなどの疑いで逮捕され、容疑を認めています。

【画像】スイミングスクールのバスひき逃げ事件 逮捕の男は数日前から体調に異変か

数日前から体調に異変か

警察がその後ドライブレコーダーなどを詳しく調べたところ、酒井容疑者は事件を起こす数日前から、体調に何らかの異変があったとみられることが捜査関係者への取材でわかりました。

また、酒井容疑者の供述に、事実と異なる点が複数あるということで名古屋地検は11日にも酒井容疑者の健康状態などを調べるため、鑑定留置を行い、刑事責任を問えるかなどを判断する見通しです。