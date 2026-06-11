【セブン-イレブン限定】スターバックスの「フルーツｘティーｘミルク」を組み合わせた新ドリンクシリーズが発売

スターバックス・コーポレーションとサントリービバレッジ＆フードは6月16日、全国のセブン‐イレブン限定で「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI」から「ストロベリーベリーベルガモット」と「マンゴーパッションフルーツ」を発売します。

■フルーツの味わいにティー＆ミルクを重ねたドリンク

同シリーズは、“Stay Cheerful, いつだって、ゴキゲンな私で。”をコンセプトに、果汁の味わいとティー、ミルクを組み合わせたドリンクを展開します。

「ストロベリーベリーベルガモット」は、ストロベリーとブラックベリーの甘酸っぱい風味に、ベルガモットの香りのアクセントとミルクのまろやかさを重ね、ジャスミンティーを合わせています。

「マンゴーパッションフルーツ」は、マンゴーとパッションフルーツの香りに、ミルクとブラックティーを重ね、トロピカルな味わいに仕立てました。

パッケージデザインには、マンゴーやパッションフルーツなどの南国の果実や、ストロベリーなどフレーバーのメインとなるフルーツを大きく取り入れています。

■商品概要

商品名：スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット

容量：500ml

希望小売価格：210円（税別）

商品名：スターバックス FRUITY CHEERS TORORI マンゴーパッションフルーツ

容量：500ml

希望小売価格：210円（税別）

発売日：2026年6月16日

取扱い：全国のセブン‐イレブン（一部の店舗を除く）

（フォルサ）