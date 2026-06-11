W杯落選の韓国のメッシ（28）が語った本大会展望。初戦相手には「十分勝てる」と自信見せたワケ

北中米ワールドカップを戦う韓国代表から落選した“韓国のメッシ”ことイ・スンウ（28）が本大会の予想を伝えた。

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韓国代表は6月12日にメキシコ・グアダラハラで北中米ワールドカップ・グループA第1節のチェコ戦に臨む。初戦の結果によって、来る19日に行われる開催国メキシコとの第2節の戦い方も変わってくる可能性がある。

ただ、韓国代表では昨季国内二冠王者の全北現代（チョンブク・ヒョンデ）モータースに所属し、Kリーグ最高のフォワードと評価されるイ・スンウが落選した。彼は昨季リーグ戦で25試合4G2A、今季リーグ戦で15試合3G1Aを記録している。

そんなイ・スンウは最近、タレントのタク・ジェフンのYouTubeチャンネル「ノーバック タク・ジェフン」に出演し、北中米ワールドカップについて語った。

動画内では、タク・ジェフンが「メンバーから1人でも抜けたらイ・スンウが行くんじゃないの？大学入試で言えば補欠の1番手みたいなものじゃないか」と冗談を飛ばすと、イ・スンウは「自分が代表チームの中にいたらどうだっただろうと考えた。朝起きて連絡がたくさん入っていたら、メキシコに行かなきゃいけない。オム・ジソン、ペ・ジュノ、ソン・フンミン、ファン・ヒチャンなど、ポジションが重なる選手が多い。そこから1人だけいなくなればいい」と冗談交じりに話した。

そのうえで、2003年生まれで自身より6歳年下のペ・ジュノ（22）について「ペ・ジュノはずっと年下の後輩だ。僕より上手い」と称賛した。

イ・スンウ（写真提供＝OSEN）

初戦の相手となるチェコへの評価を求められると、イ・スンウは「チェコの選手たちはすごく体が大きい。よりスピードのある選手を起用するのではないか。オ・ヒョンギュ、イ・ガンイン、ソン・フンミン、ファン・ヒチャンといった選手たちが決めてくれないといけない。韓国では（監督たちが）“1点でいいから取ってくれ”とよく言う」と仲間たちに期待を寄せた。

続いて、「チェコ戦は4バックを使うと思う。メキシコ戦では3バックを使うのではないか。チェコには今のメンバーなら十分に勝てると思う。第1戦に勝てば、本当に素晴らしい成績を残せるはずだ」と語り、同僚たちの善戦を期待した。

（記事提供＝OSEN）