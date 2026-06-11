懐かしいのに新しい。レトロなクリームソーダ＆オムライスをモチーフにしたアイスが新登場

冷凍プリンソフトは6月1日、「クリソツ」と「オムリン」の販売を開始しました。

■定番のクリームソーダとオムライスがモチーフ

両商品は、昔ながらの懐かしい喫茶店にて提供されているような商品をそれぞれモチーフにしたアイスです。

「クリソツ」は、クリームソーダをイメージ。ソーダの部分はメロン味のかき氷、クリームの部分は三重県産牛乳を100％使用したミルクアイスで構成されています。トッピングにさくらんぼが飾られているのもかわいいポイント。

「オムリン」は、オムライスの形状をアイスに落とし込んだもの。外側にはクレープ生地を使い、内側には三重県産牛乳とタマゴを使用したプリンアイスと三重県産牛乳100％使用のミルクアイスを配置しています。三重県産イチゴのソースがケチャップ代わりとなっています。

ぜひこの機会に、昔ながらの喫茶店メニューをモチーフにした、見た目も味わいも楽しい新感覚アイスを堪能してみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：クリソツ

価格：4個セット 1,680円

商品名：オムリン

価格：4個セット 1,800円

発売開始日：2026年6月1日

販売場所：直営ネットショップ

（フォルサ）