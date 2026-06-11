山形県西川町の月山に入山した東京都の男性が今月７日から行方不明となっています。

【写真を見る】人が踏み入れる場所はほぼ捜索終了 月山で行方不明の男性は未だ見つからず ヘリで上空からの捜索続く きのう男性のものとみられるスキー板など発見（山形・西川町）

きのう、男性のものとみられるバックパックが見つかりましたが男性の発見には至らず、きょうも捜索が続いています。

行方が分からなくなっているのは、東京都品川区の会社員の男性（６５）です。

警察によりますと、男性は今月７日、登山のため西川町月山沢の月山に入山したとみられますが、その後、行方がわからなくなっています。

月山スキー場の駐車場には男性の車が停められているのが確認されていて、警察は男性がその付近から入山したとみています。

■人が踏み入れる場所はほぼ捜索を終えている

きのうの捜索では、藪の中から男性のものとみられるスキー板やストック、バックパックなどが見つかりましたが、未だ男性の発見には至っていません。

きのうの段階で捜索隊は人が踏み入れることができる場所はほぼ捜索を終えていて、きょうは午前８時半過ぎから県警ヘリ「がっさん」で上空からの捜索を行っています。

上空から新たな発見があった場合に、地上の捜索隊が現地に向かう予定だとしています。