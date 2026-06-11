かわいいキャラクターメニューが勢揃い！　東京・大阪・愛知・宮城に「トイ・ストーリー5」のスペシャルカフェが期間限定オープン

エルティーアールは7月3日、「トイ・ストーリー5」OH MY CAFEを、東京、大阪、愛知、宮城にて順次、期間限定オープンします。

■ウッディや仲間たちをイメージしたメニューが勢揃い

同企画では、7月3日公開の「トイ・ストーリー5」の世界観が体感できるカフェを展開します。

カフェでは、「ウッディ」や「ジェシー」、「バズ・ライトイヤー」、「フォーキー」、「カレン・ビバリー」、「エイリアン」などのおなじみのおもちゃたちにちなんだフード、デザート、ドリンクメニューが登場。

さらに、新キャラクターの「リリーパッド」や「テック・トリオ」などの最先端のおもちゃをイメージしたメニューも提供します。

メニューは、「＜ウッディ＞ウエスタンチキントマト」（1,890円）や「＜ジェシー＞カウガールサンドイッチ」（1,890円）、「＜フォーキー＆カレン＞特別なウエディングケーキ」（1,590円）など。

全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質となっているのもうれしいポイント！

また、ストローチャームやマドラーなどのランダムグッズや、キーホルダーや巾着、エコバッグなどのオリジナルグッズ、事前予約やドリンク注文、物販購入の特典も用意しています。

ぜひこの機会に、ウッディやバズたちをイメージしたメニューとともに、「トイ・ストーリー5」の世界観を堪能してみてはいかがでしょうか。

■開催概要

場所：OH MY CAFE（東京／表参道）

期間：2026年7月3日〜9月13日

場所：BOX cafe&space ルミネエスト新宿2号店（東京／新宿）

期間：2026年7月10日〜8月30日

場所：BOX cafe&space KITTE OSAKA2号店（大阪／梅田）

期間：2026年7月3日〜8月23日

場所：BOX cafe&spaceグローバルゲート2号店（愛知／名古屋）

期間：2026年7月3日〜8月9日

場所：BALLER:S イオンモール新利府店（宮城／仙台）

期間：2026年7月3日〜8月30日

予約方法：2026年6月5日〜カフェ公式サイトOPEN

予約金：770円 ※4席迄予約可

（C） Disney/Pixar （C）Just Play, LLC

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（フォルサ）