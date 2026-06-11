レバテック株式会社は、IT人材を採用する企業担当者1,000名とIT人材3,000名に調査を実施し、「レバテックIT人材白書2026」を作成した。その内容の一部を抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 女性IT管理職の70%以上が「継続意向」を示す 女性IT管理職の育休取得率は8割超、一方で復職時のスキルブランクに強い不安 出産経験のある女性IT人材の3人に1人が出社回帰で転職を検討

女性IT管理職の70%以上が「継続意向」を示す

女性IT人材に今後のキャリア志向を尋ねたところ、「管理職になりたい」と回答した割合は25%を超え、4人に1人がマネジメント志向を持つことが明らかになった。

また、現在管理職に就いている女性IT人材のうち7割以上が「今後も続けたい」と回答しており、キャリア継続意欲の高さがうかがえる。

管理職継続を志望する理由としては、「給与・報酬を現状より上げたいから（36.9%）」が最多であった。次いで「組織への影響力を拡大したいから（24.6%）」が前年比で4.3pt増加し、「組織や部門の意思決定の権限を持てるから（20.0%）」と続いた。

画像：レバレジーズ株式会社 2026年6月9日 プレスリリースより引用

女性IT管理職の育休取得率は8割超、一方で復職時のスキルブランクに強い不安

本調査では、出産経験のある女性IT人材の育休取得率は82.3%となった。復職時の心理的ハードルは大きく、約8割の方が「不安があった（81.6%）」と回答している。

主な不安要因としては、「技術や知識のブランク（23.6%）」「復職後のポジション（19.9%）」「働き方の変化への対応（16.9%）」などが挙げられた。特に、技術や知識のアップデートが急速に進むIT業界においては、育休中の「技術・知識ブランク」が大きな不安要因となっていることがうかがえる。

画像：レバレジーズ株式会社 2026年6月9日 プレスリリースより引用

出産経験のある女性IT人材の3人に1人が出社回帰で転職を検討

一部企業で出社回帰の動きが強まる中、出社回帰がキャリアに与える影響について調査したところ、全体では「転職を検討する」と答えた割合は26.3%となった。

一方、出産経験のある女性IT人材ではその割合は30.5%に、さらに出産経験のある現在管理職の女性IT人材では40.3%に達している。ライフスタイルに合わせて「自ら働く場所を選びたい」という意向の有無は、役職によっても差が見られるということがわかる。

画像：レバレジーズ株式会社 2026年6月9日 プレスリリースより引用

調査概要 ■レバテックIT人材白書2026

■調査元：レバテック株式会社（レバレジーズ株式会社）

■調査対象：IT人材を採用する企業担当者1000名、IT人材3000名 ■レバテックIT人材白書2026■調査元：レバテック株式会社（レバレジーズ株式会社）■調査対象：IT人材を採用する企業担当者1000名、IT人材3000名

ニュース情報元：レバレジーズ株式会社