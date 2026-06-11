EXPASA多賀（下り）に再び！　洋菓子の「バターバトラー」が期間限定で登場

中日本エクシスは6月10日〜9月8日、E1名神高速道路（名神）EXPASA多賀（下り）の中央館コンシェルジュ前イベントスペースにて、洋菓子ブランド「バターバトラー」を期間限定で販売します。

■看板商品や抹茶をあわせた新商品を販売

同ブランドでは、コクや香りやサクサク食感を演出するバターをメインをした洋菓子を提供。

期間中は、看板商品「バターフィナンシェ」のほか、「バターレモンケーキ」や「バターガレット」、新商品「バターと抹茶のフィナンシェ」を販売します。

「バターフィナンシェ」（4個入り1,080円、6個入り1,620円、8個入り2,160円、12個入り3,240円）は、ヨーロッパ産発酵バターとフランス産ゲランド塩を使用。表はカリッと焼き上げ、中にはメープルシロップを染み込ませ、しっとり仕上げています。

「バターレモンケーキ」（4個入り1,512円）は、ニュージーランド製造のバターと瀬戸内産レモンピールの砂糖漬けを使用。しっとりと焼き上げています。

「バターガレット」（9個入り972円）は、フランス産発酵バター、ゲランド塩を使ったフランス伝統菓子です。

「バターと抹茶のフィナンシェ」（4個入り1,296円）は、フランス産生乳の発酵バターと宇治抹茶を生地に練り込み、焼き上げました。6月30日までの販売となっています。

ぜひこの機会に、バターの豊かな香りと味わいを楽しめる「バターバトラー」の洋菓子を、旅のおともや手土産として堪能してみてはいかがでしょうか。

（フォルサ）