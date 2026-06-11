上白石萌音と上白石萌歌がそれぞれ自身のSNSを更新し、姉妹での自撮りショットを披露した。

【写真】演技賞授章式のバックヤードで自撮りした笑顔の仲良し姉妹2ショットを公開した上白石萌音＆萌歌

■上白石萌歌「ごほうびみたいなしゃしんが撮れちゃった」

6月10日に行われた『第51回 菊田一夫演劇賞』授賞式。上白石萌歌が出演した舞台『大地の子』の上演関係者一同に「菊田一夫演劇大賞」が贈られ、演出を担当した栗山民也氏が登壇。受賞スピーチの際に、栗山氏の呼び込みで、上白石萌歌と奈緒がサプライズで登壇し、受賞の喜びを語った。

また、上白石萌音が『ダディ・ロング・レッグズ』や『千と千尋の神隠し』での圧倒的な演技を評価され、「菊田一夫演劇賞」を受賞。同授賞式に姉妹揃って出席する快挙となった。

萌歌は「『大地の子』をともにつくりあげた仲間たち、おひとりおひとりの顔が浮かび、胸が熱くなりました。あらためてこの作品の一員になれたこと、とても幸せに、誇らしく思います」と受賞の喜びを炸裂させた。さらに「上白石萌音さんも、受賞おめでとうございました」と姉・萌音を祝福。続けて「このさきもふとした時に見返して励みになるような、ごほうびみたいなしゃしんが撮れちゃった」と綴り、姉妹が顔を寄せ合って笑顔を見せる仲良しショットを公開した。

ノースリーブ姿の萌歌が腕を伸ばして自撮りを敢行。その隣には、黒と白の華やかなワンピースを纏った萌音がダブルピースを決めている。姉妹ならではのリラックスした雰囲気に満ちた2ショットだ。

SNSには「素敵な姉妹写真」「姉妹2ショットかわいい！」「最強のシスターズ」「レアな姉妹写真」といった声や受賞を祝う声が多く見られた。

■上白石萌音「栗山さんと奈緒さんと萌歌さんにあの場所で会えるなんて」

上白石萌音はInstagramに「菊田一夫演劇賞を頂戴しました。会場にこれまでお世話になった方が沢山いらして、益々感謝が募り深まりました」と報告し、トロフィーを手にした気品あふれるカット（1枚目）を公開。そして、「『大地の子』の大賞ご受賞もとても嬉しくて！ 栗山さんと奈緒さんと萌歌さんにあの場所で会えるなんて。本当に幸せな日でした」とコメント。白と黒のワンピ姿の萌音、黒のノースリワンピの奈緒、チェック柄ワンピの萌歌による豪華な3ショット（2枚目）に加え、萌歌も投稿した大切な姉妹ショット（3枚目）も公開した。

この投稿に吉岡里帆が「おめでとう御座います」とメッセージを寄せたほか、大澄賢也も「萌音ちゃん、本当におめでとう御座います 更なる高みを目指して」とリスペクトを込めたエールを送った。さらにSNS上では「ふたりとも綺麗！」「姉妹ショット最高すぎる」といった声が寄せられている。