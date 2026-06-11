　11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比690円安の6万3670円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万3239.52円に対しては430.48円高。出来高は2万7823枚となっている。

　TOPIX先物期近は3809ポイントと前日比43ポイント安、現物終値比20.54ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63670　　　　　-690　　　 27823
日経225mini 　　　　　　 63660　　　　　-695　　　448387
TOPIX先物 　　　　　　　　3809　　　　　 -43　　　 17329
JPX日経400先物　　　　　 34300　　　　　-535　　　　 891
グロース指数先物　　　　　 713　　　　　 -12　　　　1878
東証REIT指数先物　　　　　1790　　　　 +14.5　　　　　57

株探ニュース