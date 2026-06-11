日経225先物：11日正午＝690円安、6万3670円
11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比690円安の6万3670円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万3239.52円に対しては430.48円高。出来高は2万7823枚となっている。
TOPIX先物期近は3809ポイントと前日比43ポイント安、現物終値比20.54ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63670 -690 27823
日経225mini 63660 -695 448387
TOPIX先物 3809 -43 17329
JPX日経400先物 34300 -535 891
グロース指数先物 713 -12 1878
東証REIT指数先物 1790 +14.5 57
株探ニュース
TOPIX先物期近は3809ポイントと前日比43ポイント安、現物終値比20.54ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63670 -690 27823
日経225mini 63660 -695 448387
TOPIX先物 3809 -43 17329
JPX日経400先物 34300 -535 891
グロース指数先物 713 -12 1878
東証REIT指数先物 1790 +14.5 57
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