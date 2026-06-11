ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地PNCパークでのパイレーツ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。7回途中102球を投げて6安打4失点（自責点3）6奪三振の粘投も、ブルペンが捕まって今季7勝目はならず。打撃では劣勢の最終回に今季12号2ランを放つなど、5打数1安打2打点だった。

第2打席には、左翼への本塁性の大飛球を好捕される不運にも見舞われた。試合は8－9でドジャースが敗れている。

■7回途中、自責点3の粘投も実らず

この日の大谷は、序盤から制球に苦しみながらも要所を締めるピッチング。1失点で迎えた7回表、不運な内野安打などで得点圏に走者を背負うと、ブランドン・ラウ内野手に2点適時二塁打を浴びて降板した。

打撃では、3回表の第2打席に相手先発ジャレッド・ジョーンズ投手の内角フォーシームを逆方向に弾き返して左翼への大飛球を放つも、ブライアン・レイノルズ外野手にフェンス際で好捕されて惜しくも本塁打にならず。MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』によると、メジャー30球場中29球場でスタンドインする打球だった。

それでも、3点を追う最終回に今季12号2ランを記録。相手4番手グレゴリー・ソト投手の初球真ん中フォーシームを捉えた一打は、角度30度、速度103.9マイル（約167.2キロ）、飛距離412フィート（約125.5メートル）で自陣のブルペンへ飛び込んだ。

大谷はこの試合、5打数1安打2打点1本塁打。投げては、7回途中102球6安打4失点（自責点3）6奪三振の粘投。投打で試合を作ったものの、ブルペン陣が捕まり勝ち星には至らなかった。ドジャースが8－9で敗れている。

最終回に今季12号アーチ！

第2打席には「幻の本塁打」も……