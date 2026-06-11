アメリカ軍岩国基地関連の防衛省から県への交付金が来年度で終了するのを前に、村岡知事は小泉防衛大臣に制度の継続を要望しました。



政府要望のため上京した村岡知事は10日、岩国市の福田市長らと共に衆議院議員会館で小泉進次郎防衛大臣と面会しました。



空母艦載機部隊の移転受け入れなどに伴う防衛省から山口県への交付金は、2015年度におよそ18億円でスタート。





その後、2018年度以降は年50億円に増額されましたが、来年度で制度が終了します。県と市町は「基地周辺地域は一層増大した基地による負担・不安を将来も抱え続けていく」とし、2028年度以降の交付金制度継続は「必要不可欠」と求めました。小泉大臣「基地の運用に伴う様々な負担や、地域それぞれの思いや要望をいただいたので今後とも、地元の意向も踏まえて真摯に対応していきたい」村岡知事「この交付金はこれからもしっかりと継続してもらって安心、安全の確保、地域の振興、 そうしたものに役立てていく国も継続してやっていくということを示していただきたい」また2025年、激しい騒音を伴うFCLPが岩国基地で強行されたことを受け、県は「二度と実施されないようあらゆる手段を講じる」ことを改めて要望しました。