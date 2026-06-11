沢尻エリカ、圧巻の美脚＆スタイル披露 「EIMY ISTOIRE」新ビジュアルモデル就任“媚びない美しさ”語る【インタビュー掲載】
俳優の沢尻エリカ（40）が、アパレルブランド「EIMY ISTOIRE（エイミーイストワール）」2026年サマーコレクションのビジュアルモデルに起用された。公開されたビジュアルでは、美脚が際立つスタイリングと抜群のスタイルを披露し、ブランドの世界観を体現している。
【動画】“自由に楽しめた” 沢尻エリカ メイキング＆インタビュー映像
EIMY ISTOIREは「周りにどう見られるかより、自分らしくどう魅せるか。」という価値観のもと、芯のある女性像を提案しているブランド。10周年を迎えリブランディングを行い、圧倒的な存在感とカリスマ性、繊細な美しさを併せ持つ沢尻エリカが新生EIMY ISTOIREの幕開けを象徴する。
担当者は、『ブランドのキーワードとして掲げる「媚びない美しさ」と「周りにどう見られるかより、自分らしくどう魅せるか」という価値観が、沢尻さんのキャラクターと重なると感じました。』と起用の理由について話した。
インタビューでは、本人がブランドへの印象や自分らしさについて語った。ビジュアル撮影を通して、「強さと女性らしさがすごくバランスよく共存しているブランドだなと感じました」と撮影時の楽しさをコメント。
さらに、自分らしくいるために大切にしていることとして「自然が好きなので時間があるときは山に行ったりとか海の中で泳いだりしてすごくリフレッシュしている」と日常的に大事にしている時間についても明かした。
■沢尻エリカインタビュー全文
――“媚びない美しさ”というキーワードについて、沢尻さんご自身はどのように解釈されていますか？
自分らしく素直に自然体でいることが、強さや美しさにつながるんじゃないかなと思っています。
――今回のビジュアル撮影を通して感じた、「EIMY ISTOIRE」の印象は？
強さと女性らしさがすごくバランスよく共存しているブランドだなと感じました。着る人の個性を引き出してくれる服で、撮影している時もすごく自由に楽しめました。
――日常の中で、自分らしくいるために大切にしている習慣や時間はありますか？
私はすごく自然が好きなので時間があるときは山に行ったりとか海の中で泳いだりしてすごくリフレッシュしているんですけど、日常的にもすごくトレーニングしたりとかサウナに行って汗かいたりするのもすごい好きなので、そういった時間がとっても大事ですね。
――夏に向けて、気分を上げるために取り入れているファッションや過ごし方は？
夏はより自然体でいられるファッションが好きでアクティブに外で過ごす時間も増えてくるので、そのままの自分を楽しめるようなTシャツとかラフなスタイルが自分の気分を上げてくれます。
――現代を生きている女性たちに一言メッセージをお願いします
自分らしいスタイルでファッションを思いっきり自由に楽しんでほしいなと思っています。
【動画】“自由に楽しめた” 沢尻エリカ メイキング＆インタビュー映像
EIMY ISTOIREは「周りにどう見られるかより、自分らしくどう魅せるか。」という価値観のもと、芯のある女性像を提案しているブランド。10周年を迎えリブランディングを行い、圧倒的な存在感とカリスマ性、繊細な美しさを併せ持つ沢尻エリカが新生EIMY ISTOIREの幕開けを象徴する。
インタビューでは、本人がブランドへの印象や自分らしさについて語った。ビジュアル撮影を通して、「強さと女性らしさがすごくバランスよく共存しているブランドだなと感じました」と撮影時の楽しさをコメント。
さらに、自分らしくいるために大切にしていることとして「自然が好きなので時間があるときは山に行ったりとか海の中で泳いだりしてすごくリフレッシュしている」と日常的に大事にしている時間についても明かした。
■沢尻エリカインタビュー全文
――“媚びない美しさ”というキーワードについて、沢尻さんご自身はどのように解釈されていますか？
自分らしく素直に自然体でいることが、強さや美しさにつながるんじゃないかなと思っています。
――今回のビジュアル撮影を通して感じた、「EIMY ISTOIRE」の印象は？
強さと女性らしさがすごくバランスよく共存しているブランドだなと感じました。着る人の個性を引き出してくれる服で、撮影している時もすごく自由に楽しめました。
――日常の中で、自分らしくいるために大切にしている習慣や時間はありますか？
私はすごく自然が好きなので時間があるときは山に行ったりとか海の中で泳いだりしてすごくリフレッシュしているんですけど、日常的にもすごくトレーニングしたりとかサウナに行って汗かいたりするのもすごい好きなので、そういった時間がとっても大事ですね。
――夏に向けて、気分を上げるために取り入れているファッションや過ごし方は？
夏はより自然体でいられるファッションが好きでアクティブに外で過ごす時間も増えてくるので、そのままの自分を楽しめるようなTシャツとかラフなスタイルが自分の気分を上げてくれます。
――現代を生きている女性たちに一言メッセージをお願いします
自分らしいスタイルでファッションを思いっきり自由に楽しんでほしいなと思っています。