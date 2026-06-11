B&ZAI、『Myojo』初表紙は武道館ステージ上＆九十九里で撮影 手作り年表＆“あるある”100個＆ランキングで関係性を深掘り
■日本武道館公演にも密着＆特集「裏のB&ZAI、全部公開だね」
8人組グループ・B&ZAIが、22日発売の『Myojo』8月号（集英社）において初表紙を飾る。通常版は日本武道館公演の通しリハーサル直後のステージで、一方「ちっこい版」は、ツアーを完走してまもない8人を九十九里で撮影を実施した。
【写真】“オフに”ナチュラルな表情を見せるB&ZAI
通常版では、自前の楽器を手に、舞台衣装をまとったままカメラの前に立つ姿には、ライブ会場でしか撮ることのできない緊張感と高揚感が刻まれている。海辺の空気に映えるサマーグランジのスタイリングで、ステージ上とは異なるリラックスした姿を収めた。
今回の特集では、千葉県の九十九里で一日オフを過ごす設定で8人を撮り下ろし。海辺で過ごす開放的な時間や、メンバー同士の自然なやり取りに加え、バイカー要素に黒のモード感を掛け合わせたスタイリングにも挑戦し、シャープなビジュアルも収録している。
さらに、日本武道館公演の密着では、舞台裏で見せる素顔から、ライブ直前の真剣なまなざしまでをレポート。大舞台に向かう8人の緊張と高揚をステージの裏側から届ける。
「裏のB&ZAI、全部公開だね」（菅田琳寧）という言葉どおり、インタビュー企画も充実。結成から現在までの歩みを裏側からたどる手作り年表、読者から募集した“B&ZAIあるある”100個を本人たちが答え合わせする企画、メンバーの魅力をさまざまな部門でランキング化した“B&ZAI大賞”を掲載。ツアーを走り抜けた今だからこそ語れるエピソードや、8人の関係性がにじむ内容となっている。
そのほか「第32回ジュニア大賞』“なかよし3人組”部門で1位に輝いたKEY TO LITの岩崎大昇（※崎＝たつさき）、猪狩蒼弥、佐々木大光による“がりたいたい”特集も掲載。読者から寄せられたリクエストに応えながら、3人の仲の良さのルーツをたどる。これまでの歩みを振り返るトークや未来についての語り合い、さらに餃子パーティまで、10ページにわたって“がりたいたい”の魅力を詰め込んでいる。
大特集『アイドル数字で比べ部』では、さまざまな“数字”を切り口に、アイドルたちを徹底比較。「快適だと思うシャワーの温度」、「冷蔵庫に入っているアイスの数」など、日常がのぞくニッチな数字調査から、「ノンストップで寝た最長時間」など記録的な数字自慢まで、アイドルたちの個性を数字で浮かび上がらせる。そのほか、流し目＆上目遣いをテーマにしたデビュー組＆ジュニアが登場する厚紙カードも掲載。視線だけで空気を変えるような、引き込まれるカットを収録している。
8人組グループ・B&ZAIが、22日発売の『Myojo』8月号（集英社）において初表紙を飾る。通常版は日本武道館公演の通しリハーサル直後のステージで、一方「ちっこい版」は、ツアーを完走してまもない8人を九十九里で撮影を実施した。
【写真】“オフに”ナチュラルな表情を見せるB&ZAI
通常版では、自前の楽器を手に、舞台衣装をまとったままカメラの前に立つ姿には、ライブ会場でしか撮ることのできない緊張感と高揚感が刻まれている。海辺の空気に映えるサマーグランジのスタイリングで、ステージ上とは異なるリラックスした姿を収めた。
さらに、日本武道館公演の密着では、舞台裏で見せる素顔から、ライブ直前の真剣なまなざしまでをレポート。大舞台に向かう8人の緊張と高揚をステージの裏側から届ける。
「裏のB&ZAI、全部公開だね」（菅田琳寧）という言葉どおり、インタビュー企画も充実。結成から現在までの歩みを裏側からたどる手作り年表、読者から募集した“B&ZAIあるある”100個を本人たちが答え合わせする企画、メンバーの魅力をさまざまな部門でランキング化した“B&ZAI大賞”を掲載。ツアーを走り抜けた今だからこそ語れるエピソードや、8人の関係性がにじむ内容となっている。
そのほか「第32回ジュニア大賞』“なかよし3人組”部門で1位に輝いたKEY TO LITの岩崎大昇（※崎＝たつさき）、猪狩蒼弥、佐々木大光による“がりたいたい”特集も掲載。読者から寄せられたリクエストに応えながら、3人の仲の良さのルーツをたどる。これまでの歩みを振り返るトークや未来についての語り合い、さらに餃子パーティまで、10ページにわたって“がりたいたい”の魅力を詰め込んでいる。
大特集『アイドル数字で比べ部』では、さまざまな“数字”を切り口に、アイドルたちを徹底比較。「快適だと思うシャワーの温度」、「冷蔵庫に入っているアイスの数」など、日常がのぞくニッチな数字調査から、「ノンストップで寝た最長時間」など記録的な数字自慢まで、アイドルたちの個性を数字で浮かび上がらせる。そのほか、流し目＆上目遣いをテーマにしたデビュー組＆ジュニアが登場する厚紙カードも掲載。視線だけで空気を変えるような、引き込まれるカットを収録している。