櫻井淳子、“幻の初愛車”は三菱“名車”「某番組で当てていただいて…」 “幻”の理由におぎやはぎニヤリ「お父さんはうまく…」
俳優の櫻井淳子（53）が、13日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。自身の愛車を振り返る。
【最新番組カット】“ステーションワゴン愛”さく裂！番組に登場した櫻井淳子の愛車たち
櫻井が初めて手にした車は、1990年代を代表する名オフローダーの三菱『パジェロ』。某番組の賞品として、石黒賢が当てて、一緒に出演していた櫻井も獲得したという。だが、運転初心者には車体が大きすぎないかと父に相談すると「俺が『パジェロ』に乗るから、淳子には代わりに小さな車を買ってやる」と思わぬ提案が。これにはおぎやはぎ（矢作兼・小木博明）の2人も「お父さんは、うまくやったのかな？」と思わずニヤリ。
こうして初めて手にした“幻の初愛車”である『パジェロ』は父の愛車となり、櫻井のもとには別の車がやってくることに。『パジェロ』の代わりに櫻井が手に入れた“正真正銘の初愛車”とは。
また車内では、18歳で芸能界入りをした櫻井のデビュー秘話も大公開。原宿でスカウトされた当時、商業高校に通いながら働く気満々だった櫻井。そこから一転、 芸能界入りを決意させた事務所の“ある条件”とは。小木も「いい保険があったね〜！」と驚いたまさかのエピソードが飛び出す。
【最新番組カット】“ステーションワゴン愛”さく裂！番組に登場した櫻井淳子の愛車たち
櫻井が初めて手にした車は、1990年代を代表する名オフローダーの三菱『パジェロ』。某番組の賞品として、石黒賢が当てて、一緒に出演していた櫻井も獲得したという。だが、運転初心者には車体が大きすぎないかと父に相談すると「俺が『パジェロ』に乗るから、淳子には代わりに小さな車を買ってやる」と思わぬ提案が。これにはおぎやはぎ（矢作兼・小木博明）の2人も「お父さんは、うまくやったのかな？」と思わずニヤリ。
また車内では、18歳で芸能界入りをした櫻井のデビュー秘話も大公開。原宿でスカウトされた当時、商業高校に通いながら働く気満々だった櫻井。そこから一転、 芸能界入りを決意させた事務所の“ある条件”とは。小木も「いい保険があったね〜！」と驚いたまさかのエピソードが飛び出す。