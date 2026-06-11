向井理、医薬業界の表と裏を描く医療ドラマ主演「運命めいたものを感じた」 『MR-医薬情報担当者-』WOWOWにて今秋放送・配信
俳優の向井理が主演を務める新ドラマ『連続ドラマW MR-医薬情報担当者-』が、WOWOWで今秋放送・配信される。原作は、作家で現役医師でもある久坂部羊の小説『MR』（幻冬舎文庫）。医療現場と製薬業界の裏側、そして命に向き合う人々の葛藤を描く社会派医療ドラマとなる。
【画像】久坂部羊の原作書影
本作の主人公は、医師や薬剤師などの医療従事者に、医療用医薬品の情報を提供し、適正使用を推進する製薬会社の営業職「MR（Medical Representative）」。患者、医師、製薬会社という異なる立場の間で揺れ動きながら、“患者ファースト”の信念を貫こうとするMR・紀尾中正樹の姿を描く。
日本の製薬市場は約10兆円規模とされる一方、新薬の開発には10〜15年もの歳月と数千億円の研究開発費が必要で、販売にまで至る確率は約2万5000分の1とも言われる。本作では、一つの薬を巡って製薬会社、大学病院、医師、学会、ガイドライン選定など、さまざまな組織や人々の思惑が交錯する医療業界のリアルに迫る。
主演の向井が演じる紀尾中は、自社の新薬普及のため奔走する中で、外資系ライバル企業による妨害や不正疑惑に巻き込まれていく人物。やがて巨大な医療ビジネスの闇と対峙し、自らの過去とも向き合いながら、社内とも対立していくことになる。売上至上主義がはびこる業界の現実と、患者のために働きたいという理想との狭間で葛藤する難役に挑む。
大学で遺伝子工学を学んでいた向井は、本作のオファーを受け、「非常にデリケートな題材だと思いました。MRという職業はあまり世間に知られていないかもしれませんが、私の大学時代の同期の多くがMRに就いていました」と明かし、「その重要性や職業上の秘匿性は理解しているつもりです。大学時代の経験が少しでも生かせればなと、少し運命めいたものを感じました」と出演への思いを語っている。
演じた紀尾中正樹については、「あまり感情を表に出さず、淡々と目の前の仕事に取り組む人のイメージと、過去の出来事に向き合う際の少しのギャップを意識しました」と説明。「プライベートなシーンがほとんどなく、何を考えているのかわかりづらい。でもMRという職業に対する内なる情熱は人一倍あるキャラクター」と分析した。
また、「シリアスな作品とは裏腹に、笑いの絶えない現場でした」と撮影を振り返り、「難しい専門用語や展開もありますが、今どういう状況なのか。それが伝わるお芝居を心がけた」とコメント。「あまり馴染みのない職業かもしれませんが、MRがいることで多くの命が救われていることも事実です」と作品のテーマに触れ、「医療を影で支える新たな医療モノを、ぜひご覧ください」と視聴者へ呼びかけている。
原作者の久坂部は、現役医師としての経験を生かしたリアリティあふれる作品で知られ、現在公開中の映画『廃用身』も大きな話題を集める。WOWOWではこれまでにも、医療ミスをテーマにした『ドラマW 第三のミス〜まず石を投げよ〜』（2009年）、終末期医療における安楽死問題を扱った『連続ドラマW 神の手』（2019年）など、久坂部作品を映像化してきた。
脚本は『ハヤブサ消防団』や『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』を手がけた香坂隆史。監督は『キャスター』『スキャンダルイブ』などを手がけ、映画『殺人の門』の公開も控える金井紘が担当する。金井にとってWOWOWドラマの監督は本作が初となる。
本作では、“患者ファースト”を掲げるMR、ビジネス至上主義のMR、会社を守ろうとする製薬会社上層部、そして利益を求める医療関係者たちが複雑に対立。医療の理想とビジネスの現実の狭間で揺れる人々を通して、「命」と「医療」の本質を問いかける重厚なヒューマンドラマとなる。
後日発表される共演キャストにも注目が集まりそうだ。
【画像】久坂部羊の原作書影
本作の主人公は、医師や薬剤師などの医療従事者に、医療用医薬品の情報を提供し、適正使用を推進する製薬会社の営業職「MR（Medical Representative）」。患者、医師、製薬会社という異なる立場の間で揺れ動きながら、“患者ファースト”の信念を貫こうとするMR・紀尾中正樹の姿を描く。
主演の向井が演じる紀尾中は、自社の新薬普及のため奔走する中で、外資系ライバル企業による妨害や不正疑惑に巻き込まれていく人物。やがて巨大な医療ビジネスの闇と対峙し、自らの過去とも向き合いながら、社内とも対立していくことになる。売上至上主義がはびこる業界の現実と、患者のために働きたいという理想との狭間で葛藤する難役に挑む。
大学で遺伝子工学を学んでいた向井は、本作のオファーを受け、「非常にデリケートな題材だと思いました。MRという職業はあまり世間に知られていないかもしれませんが、私の大学時代の同期の多くがMRに就いていました」と明かし、「その重要性や職業上の秘匿性は理解しているつもりです。大学時代の経験が少しでも生かせればなと、少し運命めいたものを感じました」と出演への思いを語っている。
演じた紀尾中正樹については、「あまり感情を表に出さず、淡々と目の前の仕事に取り組む人のイメージと、過去の出来事に向き合う際の少しのギャップを意識しました」と説明。「プライベートなシーンがほとんどなく、何を考えているのかわかりづらい。でもMRという職業に対する内なる情熱は人一倍あるキャラクター」と分析した。
また、「シリアスな作品とは裏腹に、笑いの絶えない現場でした」と撮影を振り返り、「難しい専門用語や展開もありますが、今どういう状況なのか。それが伝わるお芝居を心がけた」とコメント。「あまり馴染みのない職業かもしれませんが、MRがいることで多くの命が救われていることも事実です」と作品のテーマに触れ、「医療を影で支える新たな医療モノを、ぜひご覧ください」と視聴者へ呼びかけている。
原作者の久坂部は、現役医師としての経験を生かしたリアリティあふれる作品で知られ、現在公開中の映画『廃用身』も大きな話題を集める。WOWOWではこれまでにも、医療ミスをテーマにした『ドラマW 第三のミス〜まず石を投げよ〜』（2009年）、終末期医療における安楽死問題を扱った『連続ドラマW 神の手』（2019年）など、久坂部作品を映像化してきた。
脚本は『ハヤブサ消防団』や『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』を手がけた香坂隆史。監督は『キャスター』『スキャンダルイブ』などを手がけ、映画『殺人の門』の公開も控える金井紘が担当する。金井にとってWOWOWドラマの監督は本作が初となる。
本作では、“患者ファースト”を掲げるMR、ビジネス至上主義のMR、会社を守ろうとする製薬会社上層部、そして利益を求める医療関係者たちが複雑に対立。医療の理想とビジネスの現実の狭間で揺れる人々を通して、「命」と「医療」の本質を問いかける重厚なヒューマンドラマとなる。
後日発表される共演キャストにも注目が集まりそうだ。