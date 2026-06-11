詐欺被害を未然に防いだとして、銀行員が警察から感謝状を受けました。

表彰されたのは、熊本銀行山鹿支店の星子佑香さんと田尻久幸さんです。

実在のピアニストをかたり…詐欺の手口

警察によりますと、星子さんは５月15日、銀行を訪れた女性から「ATMで現金を振り込もうとしたが、相手に指定された銀行が出てこない」と声をかけられた際、“これは詐欺だ”と見抜き、現金90万円の振り込みを防ぎました。

女性は今年4月ごろ、実在するピアニストを名乗る人物とSNSでつながり、その後、LINEでのやり取りを始めました。

3週間ほどやり取りが続く中で、「好きです」など好意を寄せる内容もあり、女性がピアニストと信じ込んだタイミングで「お金が必要になった」というメッセージが届いたということです。

熊本県内の特殊詐欺被害、4月末時点で早くも13億円に

熊本県内では去年、特殊詐欺に関する被害が415件と過去最多で、被害額は約31億円にのぼりました。

今年は、4月末時点ですでに約13億円の詐欺被害が出ているということで、去年を上回るペースに警察が注意を呼びかけています。