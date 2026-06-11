【海外ドラマ新作】アルフィー・アレン主演“核爆弾が題材”『アトミック／極点突破』日本初放送＆配信（あらすじ・キャラ一覧）
『ゲーム・オブ・スローンズ』のアルフィー・アレンが主演を務める、海外ドラマ『ATOMIC』（原題）が、邦題『アトミック／極点突破』として、6月19日より「BS10プレミアム」で独占日本初放送＆配信される。
【場面カット多数】『アトミック／極点突破』緊迫＆壮大スケール…キャラ別ソロカットも
同作は、核爆弾を題材にしたアクション・スリラー。北アフリカと中東を舞台に、ウラン密輸を企むカルテルの陰謀に巻き込まれ、カルテルと英米諜報部の双方から追われる身となった男たちの友情と2人がたどる運命を、スリリングなアクションと共に描く。
主人公のマックスを演じるアルフィー・アレンは、『ゲーム・オブ・スローンズ』のシオン・グレイジョイ役をはじめ、『ジョン・ウィック』『ジョジョ・ラビット』などで知られ、さまざまな映画やドラマ作品に引っ張りだこ。
JJ役は、『スタートレック：ディスカバリー』や『きっと、それは愛じゃない』のシャザド・ラティフ。さらに、『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』のサミラ・ワイリー、『ラザロ・プロジェクト時を戻せ、世界を救え！』のブライアン・グリーソン、『探偵ミス・スカーレット』のスチュアート・マーティンなど、演技派俳優たちが脇を固める。
アルジェリア、リビア、モロッコ、シリア、レバノンなど、北アフリカから中東が舞台を舞台に、壮大なスケール。コメディ要素もありながら、イスラム過激派、自爆テロ、麻薬密輸、核兵器、信仰などといったシリアスなテーマを扱う。
原案・脚本・製作総指揮はグレゴリー・バーク（『刑事ジョン・リーバス』『ベルファスト71』）、監督はシャリフ・コーヴァー（『Fenix（原題）』など）が担当。共同制作には、人気シリーズ『ギャング・オブ・ロンドン』を手がけたスタジオ「PulseFilms」と「SkyStudio」が名前を連ねる。
サウンドトラックには、レディオヘッドの「Bodysnatchers」、プロディジーの「Firestarter」、ガンズ・アンド・ローゼズの「Welcome to theJungle」、グラインダーマンの「Honey Bee」など、ロックバンドの楽曲がフィーチャーされている。
■『アトミック／極点突破』（原題：ATOMIC）あらすじ
北アフリカや中東で麻薬の運び屋業をするイギリス人凄腕ドライバーのマックス。今回の仕事は、麻薬カルテルのアントニオ・アラムの依頼により、ベイルートでコカインと古代彫像を取引するというもの。サハラ砂漠を横断中、マックスは武装集団に奇襲され、謎のイギリス人JJに助けられる。過去のトラウマを抱え、生きる目的を失ったJJだが、行動を共にするうちにふたりは友情と信頼を築き上げていく。ベイルートに到着したふたりは、古代彫像の正体が実は高濃縮ウランであり、アラムが核兵器を製造する陰謀を企てていることを知る。ウラン取引を嗅ぎつけた米CIAエージェントのキャシー・エリオットも捜査を開始。自分たちがウランを運んでいるのを知ったマックスとJJは、カルテル、CIA、英情報部、武装グループなどに追われながら、自分たちの命を救うか？世界を守るために核爆弾が悪党の手に渡るのを防ぐか？という究極の決断を迫られる。
放送日時：
【字幕版】6月19日（金）より毎週金曜午後10時頃
【吹替版】6月29日（金）より毎週金曜午前9時30分
※6月13日（土）正午〜吹替版第1話先行無料放送
配信日：
【字幕版・吹替版】
第1話：6月13日（土）より配信開始
第2話以降：6月26日（金）より毎週金曜1話ずつ配信
キャラクター（キャスト）吹替
・マックス（アルフィー・アレン）吹替：阪口周平
イギリス人で麻薬の運び屋。北アフリカや中東で、車で国境を越えながら麻薬を密輸する凄腕ドライバー。お調子者で気ままに生きる性格だが根は優しい。
・シャザド・ラティフ（JJ／モハメド・アジズ）吹替：花輪英司
マックスが砂漠で出会ったイギリス人。何者かに追われているが、その正体は謎に包まれている。信心深いことから、マックスに「JJ（ジハーディ・ジョン）」と呼ばれる。本名はモハメド。
・サミラ・ワイリー（キャシー・エリオット／カサンドラ・ブライス）吹替：木村香央里
原子力を専門にする科学者。ベイルートの大学で物理を教えているが、実はCIAの非公式諜報員。過激派グループが核兵器を所有するのを阻止すべく、マックスとJJを追う。
・フランクリン・ヴィルゲス（アントニオ・アラム）吹替：池田ヒトシ
西アフリカのギニア・ビサウを基盤とするベネズエラ系麻薬カルテルのボス。コカインを売ってウランを入手し、核兵器を製造しようと計画。マックスに密輸を依頼する。
・アヴィタル・ルヴォヴァ（オクサナ・シロコヴァ）吹替：行成とあ
ロシアのオルガルヒ（新興実業家）の娘。コーカサス山脈で産出されたウランを密輸し、アラムと取引する。ロンドン社交界にも顔がきく。
ブライアン・グリーソン（マーク・エリス）吹替：関口雄吾
CIA捜査官。キャシーの元同僚。マックスとJJを捕まえようとするキャシーに協力するためシリアにやってくる。
・スチュアート・マーティン（ロバート・”ラブ”・マッキントッシュ）声：志賀麻登佳
英陸軍の武装部隊を率いるリーダー。何らかの理由でJJを追っている。
・アキン・ガジ（サイード・アーマン）吹替：福田賢二
キャシーのかつての同僚である物理学者。イスラム原理主義の急進思想に影響されていると疑いをもたれる。
・チャーリー・マーフィ（レティシア）吹替：川庄美雪
マックスの恋人。麻薬カルテルに誘拐され、マックスがウランの密輸に失敗すれば命を奪うと脅迫される。
【場面カット多数】『アトミック／極点突破』緊迫＆壮大スケール…キャラ別ソロカットも
同作は、核爆弾を題材にしたアクション・スリラー。北アフリカと中東を舞台に、ウラン密輸を企むカルテルの陰謀に巻き込まれ、カルテルと英米諜報部の双方から追われる身となった男たちの友情と2人がたどる運命を、スリリングなアクションと共に描く。
JJ役は、『スタートレック：ディスカバリー』や『きっと、それは愛じゃない』のシャザド・ラティフ。さらに、『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』のサミラ・ワイリー、『ラザロ・プロジェクト時を戻せ、世界を救え！』のブライアン・グリーソン、『探偵ミス・スカーレット』のスチュアート・マーティンなど、演技派俳優たちが脇を固める。
アルジェリア、リビア、モロッコ、シリア、レバノンなど、北アフリカから中東が舞台を舞台に、壮大なスケール。コメディ要素もありながら、イスラム過激派、自爆テロ、麻薬密輸、核兵器、信仰などといったシリアスなテーマを扱う。
原案・脚本・製作総指揮はグレゴリー・バーク（『刑事ジョン・リーバス』『ベルファスト71』）、監督はシャリフ・コーヴァー（『Fenix（原題）』など）が担当。共同制作には、人気シリーズ『ギャング・オブ・ロンドン』を手がけたスタジオ「PulseFilms」と「SkyStudio」が名前を連ねる。
サウンドトラックには、レディオヘッドの「Bodysnatchers」、プロディジーの「Firestarter」、ガンズ・アンド・ローゼズの「Welcome to theJungle」、グラインダーマンの「Honey Bee」など、ロックバンドの楽曲がフィーチャーされている。
■『アトミック／極点突破』（原題：ATOMIC）あらすじ
北アフリカや中東で麻薬の運び屋業をするイギリス人凄腕ドライバーのマックス。今回の仕事は、麻薬カルテルのアントニオ・アラムの依頼により、ベイルートでコカインと古代彫像を取引するというもの。サハラ砂漠を横断中、マックスは武装集団に奇襲され、謎のイギリス人JJに助けられる。過去のトラウマを抱え、生きる目的を失ったJJだが、行動を共にするうちにふたりは友情と信頼を築き上げていく。ベイルートに到着したふたりは、古代彫像の正体が実は高濃縮ウランであり、アラムが核兵器を製造する陰謀を企てていることを知る。ウラン取引を嗅ぎつけた米CIAエージェントのキャシー・エリオットも捜査を開始。自分たちがウランを運んでいるのを知ったマックスとJJは、カルテル、CIA、英情報部、武装グループなどに追われながら、自分たちの命を救うか？世界を守るために核爆弾が悪党の手に渡るのを防ぐか？という究極の決断を迫られる。
放送日時：
【字幕版】6月19日（金）より毎週金曜午後10時頃
【吹替版】6月29日（金）より毎週金曜午前9時30分
※6月13日（土）正午〜吹替版第1話先行無料放送
配信日：
【字幕版・吹替版】
第1話：6月13日（土）より配信開始
第2話以降：6月26日（金）より毎週金曜1話ずつ配信
キャラクター（キャスト）吹替
・マックス（アルフィー・アレン）吹替：阪口周平
イギリス人で麻薬の運び屋。北アフリカや中東で、車で国境を越えながら麻薬を密輸する凄腕ドライバー。お調子者で気ままに生きる性格だが根は優しい。
・シャザド・ラティフ（JJ／モハメド・アジズ）吹替：花輪英司
マックスが砂漠で出会ったイギリス人。何者かに追われているが、その正体は謎に包まれている。信心深いことから、マックスに「JJ（ジハーディ・ジョン）」と呼ばれる。本名はモハメド。
・サミラ・ワイリー（キャシー・エリオット／カサンドラ・ブライス）吹替：木村香央里
原子力を専門にする科学者。ベイルートの大学で物理を教えているが、実はCIAの非公式諜報員。過激派グループが核兵器を所有するのを阻止すべく、マックスとJJを追う。
・フランクリン・ヴィルゲス（アントニオ・アラム）吹替：池田ヒトシ
西アフリカのギニア・ビサウを基盤とするベネズエラ系麻薬カルテルのボス。コカインを売ってウランを入手し、核兵器を製造しようと計画。マックスに密輸を依頼する。
・アヴィタル・ルヴォヴァ（オクサナ・シロコヴァ）吹替：行成とあ
ロシアのオルガルヒ（新興実業家）の娘。コーカサス山脈で産出されたウランを密輸し、アラムと取引する。ロンドン社交界にも顔がきく。
ブライアン・グリーソン（マーク・エリス）吹替：関口雄吾
CIA捜査官。キャシーの元同僚。マックスとJJを捕まえようとするキャシーに協力するためシリアにやってくる。
・スチュアート・マーティン（ロバート・”ラブ”・マッキントッシュ）声：志賀麻登佳
英陸軍の武装部隊を率いるリーダー。何らかの理由でJJを追っている。
・アキン・ガジ（サイード・アーマン）吹替：福田賢二
キャシーのかつての同僚である物理学者。イスラム原理主義の急進思想に影響されていると疑いをもたれる。
・チャーリー・マーフィ（レティシア）吹替：川庄美雪
マックスの恋人。麻薬カルテルに誘拐され、マックスがウランの密輸に失敗すれば命を奪うと脅迫される。