将棋の第85期順位戦A級1回戦が6月11日に始まり、永瀬拓矢九段（33）と近藤誠也八段（29）が東京・千駄ヶ谷の「将棋会館」で現在対局中だ。今期の順位戦開幕カードとなった本局は、永瀬九段の先手番で相居飛車の出だしとなった。

【中継】永瀬九段VS近藤八段 注目の一戦（生中継中）

名人挑戦と降級を懸けて来年3月まで続く「将棋界の一番長い日」への戦い、第85期順位戦A級がスタート。注目の開幕戦は、第83期名人戦で挑戦者だった永瀬九段と、近藤八段のカードとなった。4連覇中の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う総当たり9回戦の長き戦いにおいて、幸先の良いスタートを切るのはどちらか。

両者の公式戦対戦成績は永瀬九段の9勝、近藤八段の3勝。直近の対戦は昨年11月の第84期順位戦A級5回戦で、現在永瀬九段が5連勝中となっている。

順位戦はあらかじめ先後が決められており、本局は永瀬九段の先手番。戦型は相居飛車から、後手の近藤八段が角道を止めて駒組みを進める展開となった。永瀬九段も先手番を生かした積極的な動きを見せており、今後の本格的な戦いへ大きな注目が集まっている。

開幕戦を制し、スタートダッシュを決めるのはどちらか。持ち時間は各6時間。

【昼食の注文】

永瀬拓矢九段 キーマカレー（大）、温泉卵2つ追加、パクチーなし

近藤誠也八段 優勝パスタBOX

【昼食休憩時の残り持ち時間】

永瀬拓矢九段 5時間11分（消費49分）

近藤誠也八段 5時間9分（消費51分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）