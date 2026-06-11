三田寛子、亡き父との2ショット公開「喜んでくれたに違いない」 長男・橋之助の結婚式を終え心境吐露「素敵なお父様」
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が9日、自身のインスタグラムを更新。亡き父との2ショット写真を公開し、長男・中村橋之助（30）の結婚を報告するとともに父への思いをつづり、多くの反響が寄せられている。
【写真】「目元が似ていますね」亡き父との2ショットを公開した三田寛子
三田は「昨日は里の父のお誕生日」と書き出し、父との思い出の写真を投稿。亡き父に向けて、「長男の結婚式の様子を話しかけて」いることを明かし、「生きていたら誰よりもお嫁さんの愛未ちゃんを可愛がり お嫁に来てくれた事を喜んでくれたに違いない」と心境を吐露した。一方で、「会わせてあげられなくて本当に残念」と率直な思いもつづっている。
また、亡き父母に代わって、義母が長男夫婦の結婚を大変喜んでくれていることも報告。結婚式当日は体調不良で欠席となったものの、後日新郎新婦と再会し、話が尽きなかったと明かした。
さらに三田は、「人生を歩んでいると 親への感謝をおぼえます」としみじみと語り、投稿した写真については、「数えで88歳米寿のお祝いをした 父の最後のお誕生日を祝った時」の1枚だったことを説明した。
ハッシュタグには「#お父さん」「#お誕生日おめでとう」「#見守っていてね」「#いつのまにか娘は還暦」「#孫が結婚」と添えられており、父への変わらぬ愛情が伝わる投稿となっている。
コメント欄には、「素敵なお父様ですね」「お父様の素敵な笑顔が懐かしく思い出されました」「お父様に佳き報告が出来て良かったですね」「親への感謝って自分の年齢ごとに、感謝する密度が、違ってきますね」「目元が似ていますね」「きっと天国で皆さまのことを見守ってくださっていますね」など、共感や温かいメッセージが数多く寄せられていた。
【写真】「目元が似ていますね」亡き父との2ショットを公開した三田寛子
三田は「昨日は里の父のお誕生日」と書き出し、父との思い出の写真を投稿。亡き父に向けて、「長男の結婚式の様子を話しかけて」いることを明かし、「生きていたら誰よりもお嫁さんの愛未ちゃんを可愛がり お嫁に来てくれた事を喜んでくれたに違いない」と心境を吐露した。一方で、「会わせてあげられなくて本当に残念」と率直な思いもつづっている。
さらに三田は、「人生を歩んでいると 親への感謝をおぼえます」としみじみと語り、投稿した写真については、「数えで88歳米寿のお祝いをした 父の最後のお誕生日を祝った時」の1枚だったことを説明した。
ハッシュタグには「#お父さん」「#お誕生日おめでとう」「#見守っていてね」「#いつのまにか娘は還暦」「#孫が結婚」と添えられており、父への変わらぬ愛情が伝わる投稿となっている。
コメント欄には、「素敵なお父様ですね」「お父様の素敵な笑顔が懐かしく思い出されました」「お父様に佳き報告が出来て良かったですね」「親への感謝って自分の年齢ごとに、感謝する密度が、違ってきますね」「目元が似ていますね」「きっと天国で皆さまのことを見守ってくださっていますね」など、共感や温かいメッセージが数多く寄せられていた。