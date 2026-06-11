◇ナ・リーグ ドジャース8−9パイレーツ（2026年6月10日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。今季11度目の先発登板は初のPNCパークでの登板で、6回2/3、102球を投げ、6安打4失点（自責点3）で勝利投手の権利を得て降板したが、救援陣がリードを守れず7勝目はならなかった。打撃では9回に中越え12号2ランを放つ意地をみせたが、3回に本塁打性の当たりを好捕される場面もあり、悔しい一戦となった。試合後の主な一問一答は以下の通り。

――右手中指の状態は投球に影響したか。

「いや、それはあまりないですかね。最後も一、二塁で2つ（アウトを）取ってから、際どいところにいっていたので、チャレンジしようかどうか迷いましたけど、チャレンジした方が良かったのかなって結果的にはそういう感じかなとは思います」

――チャレンジしたい気持ちはあったのか。

「ここらへん（手を頭のてっぺんまであげるジェスチャー）まではいっていましたけど、基本的には捕手がやるって方針ではあるので、相当自信がない限りはやらないですけど、シチュエーションはシチュエーションだったので、やってもよかったのかなって今思えば、そういう感じかなと」

――今季はあまり7回まで投げていなかったが、疲労の影響は。

「球数的にはそうでもなかったですし、最後もいい感じで2人を（アウト）取ってから打たれた感じではあったので、そこに尽きるかなって。そこ次第だった。最後の2点はもちろんもったいなかったかなという感じです」

――3回の幻のホームランは。

「打った感じは入るだろうなとは思っていたので、捕られていなければもちろん入っていたんですけど、あそこは素晴らしい守備だった」

――ラッシングと今季初めてバッテリーを組んだがスミスとの違いは。

「ちょっと首を振る回数は多めでしたけど、しょうがないのかなって。1回目のバッテリーではあるので、これから組むこともありますし、そこに向けてまた、次回どうなるか分からないですけど、話し合っていきたいなと思います」

――初めてPNCパークで投げたが、雰囲気は。

「奇麗な球場だな、いい球場だなって前から思っていましたけど、そういう球場で投げられるのは特別ですし、今日は結果的には負けてしまいましたけど、また明日まだあるので楽しみたいと思います」

――マメの影響で投げる球種は限られたか。

「うーん、ってことはなかったですね。全体としてもうちょっとスプリットを使いながらいければ良かったのかなとは思いますけど、そこまでスイーパーも真っ直ぐも良かったので、そこで押し切ろうかなってところではありました」

――明日は試合に出るか。

「どうなんですか、監督次第。僕は出る気でいますし、準備したいなとは思います」

――スイーパーを投げる時など腕の角度下がっていた。意図は。

「投げ心地は悪くなかったですね。全体的に空振りを取りにいった球、そうじゃない球、しっかりと区別できているのは、まぁまぁ良かったところではあります。真っ直ぐもカット気味でゴロをしっかりと打ち取れる、最後はちょっと甘かったですけど、そこはやっぱりちょっとフワっと投げてしまった感じではある。そこはもうちょっとなのかな」

――9回に打った本塁打の手応えは。

「手応えは良かったです。入るなとは思っていましたけど、コースと球種によって飛ぶ方向っていうのは、勝手に変わればいいのかなとは思っているので、しっかりとまずは自分の形で振ることが大事なのかなと」

――投手として悔しい形で降板。さらに、チームも逆転されて、もう1打席残っていて9回を迎えたマインドは。

「マインド…。うーん自分のピッチングがどうのこうのってよりかは、やっぱり勝ちゲームの中で終盤に逆転されて、抑えが出てきている状況ではあるので、1アウト一塁でしたけど、つないでいければ十分に勝つチャンスがまだあるシチュエーションではあったので、後ろにまずはつなぎたいなって、ランナーをためてつなぎたいなと思っていました」

――食事で気を付けていることは。

「あんまり繊細になりすぎないように。必ずしも日本食がある地方がそんなに多いわけではないので、これを食べなきゃいけないってことではなくて、その時々によって摂取カロリーと、登板の前の日は軽めにするってのはありますけど、あまりこだわらないようにはしています」

――今回は登板に向けて試合前ブルペン、試合後キャッチボールなど違う調整が続いていた。

「そこもあまりないですかね。特に2日前にブルペンに必ず入らないといけないってことでもないでし、前日に入ることももちろんあるので、食事の面もそうですけど、こだわりすぎないように、それはそれでOKって考え過ぎないようにやりたいなって思っています」