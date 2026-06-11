フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月10日、自身のインスタグラムを更新。Wカップへの意気込みを綴ると、涼しげなオフショットを投稿しました。

【写真を見る】【中川安奈】 サッカーワールドカップ開幕を前に意気込みを宣言！今年は公私ともに「サッカー三昧になりそうです」



中川さんは「去年の夏はグラビアに挑戦しましたが、今年はサッカー三昧になりそうです」と綴ると、海辺を背景に背中が涼しげな夏っぽい衣装のオフショットを2枚アップしました。



ファンからは、「可愛いいです。背景の海も素敵です」「安奈さんに振り向かれてドキドキ」「爽やかで清涼感があり美しいです」「グラビアアイドルになられてもおかしくないです」などの反響がありました。



続けて、「W杯の生の雰囲気をどうしても味わいたくてプライベートで現地観戦に行くことに加えて、国内でもお仕事で携わらせていただくことになりました。うれしすぎる！」と喜びを報告。キャスターとして仕事でも携わることを伝えました。



これに対しても、「勝利の女神さまです」「一緒に応援します」「Wカップ担当するのか？すげぇ〜・・・！寝不足なんて言ってる場やいじゃぁないぞ！」などのコメントが寄せられました。



【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫



3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。



【担当：芸能情報ステーション】